MetLife México aumentó durante 2025 la participación de las inversiones responsables dentro de su portafolio, al pasar de 14 a 17%, mientras mantuvo la máxima calificación crediticia mxAAA de S&P Global Ratings, de acuerdo con su Informe Anual 2025.

El reporte, que llega a su vigésima edición y concentra los resultados de MetLife México, MetLife México Servicios y MetLife Más, muestra también un crecimiento en el número de asegurados, una mayor digitalización de sus operaciones y avances en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) a sus decisiones de inversión.

Los bonos sostenibles ganaron terreno

El incremento de tres puntos porcentuales en las inversiones responsables estuvo relacionado principalmente con una mayor asignación hacia instrumentos de deuda soberana.

Este portafolio incluye inversiones en infraestructura, bonos verdes, bonos municipales, vivienda asequible e inversiones de impacto.

En particular, los bonos soberanos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aumentaron en MXN$1,910 millones respecto a 2024, mientras que los bonos soberanos sustentables y verdes alcanzaron MXN$4,975 millones, frente a los MXN$4,125 millones del año previo.

De las compras de instrumentos verdes y sustentables realizadas durante 2025, la mitad se concretó en el mercado primario y la otra mitad en el secundario.

Para determinar qué activos forman parte de su portafolio de inversiones responsables, MetLife México utiliza los criterios del Proveedor Integral de Precios (PIP), así como la lista de bonos gubernamentales vinculados con los ODS publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante el año, la aseguradora también participó en el Programa Piloto de la Taxonomía Sostenible de México, encabezado por la SHCP, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para incorporar factores ASG en sus decisiones de inversión.

El ejercicio también estuvo relacionado con la Modificación 2/24 de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), que establece nuevas disposiciones para la integración de criterios de sostenibilidad en la gestión de las instituciones del sector.

Mantuvo la máxima calificación

En materia financiera, S&P Global Ratings ratificó la calificación mxAAA de MetLife México, con perspectiva estable.

La evaluación se suma a los indicadores de fortaleza financiera reportados por la aseguradora al cierre de 2025.

En paralelo, la compañía alcanzó más de 12.7 millones de asegurados en México y pagó más de MXN$40,000 millones en siniestros durante el año, correspondientes a más de 278,000 casos liquidados.

La aseguradora también incorporó a más de 1,300 nuevos agentes a su fuerza de ventas y reportó más de 847,000 servidores públicos que ampliaron su cobertura de aseguramiento durante el periodo.

La operación digital también creció

La estrategia de digitalización avanzó durante 2025. La aplicación Mi MetLife registró más de 180,000 usuarios activos, mientras que el sitio web recibió más de 4.56 millones de visitas.

El chatbot de la compañía atendió en promedio 39,000 conversaciones mensuales a través del portal web y otras 28,000 por WhatsApp, con una tasa de resolución automática de 65%.

Además, 90% de la comunicación y publicidad de MetLife México se distribuyó mediante canales digitales.

A través de Xcelerator, su brazo enfocado en distribución digital y seguros embebidos, la compañía concretó acuerdos de distribución multianuales con Liverpool y Mercado Pago.

Durante el año también incorporó un producto de Vida + Ahorro y desarrolló productos de Accidentes Personales bajo esquemas de microseguros, con los que busca ampliar el acceso a protección entre segmentos de la población con menor bancarización.

MetLife reforzó controles y gestión de riesgos

La aseguradora también reportó cambios en sus procesos de cumplimiento y gestión de riesgos.

Entre ellos destacó la implementación de ACTIMIZE, un sistema global para identificar clientes incluidos en listas de sanciones, así como la incorporación de la figura de “Control Champion”, responsables dentro de cada área para fortalecer las prácticas de gestión de riesgos.

MetLife México también creó una mesa de trabajo de sostenibilidad para incorporar los factores ASG a su gobierno corporativo.

En materia regulatoria, la compañía actualizó manuales y procesos internos para atender modificaciones a la Circular Única de Seguros y Fianzas relacionadas con gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y el registro de eventos de pérdida operativa.

Asimismo, 99% de sus colaboradores participó en capacitaciones relacionadas con ética empresarial, privacidad, prácticas de venta, anticorrupción y prevención de lavado de dinero.

Avanzó en operación sostenible

La estrategia ambiental también se reflejó en su operación. Al cierre de 2025, 65% de la flotilla vehicular de MetLife México estaba integrada por unidades híbridas, frente a 49% un año antes.

La empresa también reportó un avance de 90% en la instalación de luminarias LED en sus oficinas y señaló que menos de 10% de sus pólizas se imprimen actualmente en formato físico.

En materia de proveedores, la aseguradora superó su meta del programa de Inclusión y Sostenibilidad de Proveedores, con un cumplimiento de 131%. Además, 14 proveedores participaron en el Carbon Disclosure Project (CDP) y 90% de los servicios contratados correspondió a proveedores nacionales.

MetLife México cerró 2025 con más de 2,250 colaboradores. Las mujeres representaron 53% de la plantilla y 50% de los puestos de liderazgo.

La compañía reportó también una cobertura de capacitación de 99.7%, con más de 53,000 horas acumuladas durante el año, además de la asignación inicial de más de 200 licencias de Microsoft Copilot para comenzar a incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus procesos internos.