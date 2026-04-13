Los bonos soberanos en dólares operan este lunes con en verde a lo largo de toda la curva, en una rueda donde vuelve a consolidarse la compresión de spreads. El dato central pasa por el riesgo país, que cae a 541 (-12, en la sesión) y marca mínimos de las últimas semanas. La dinámica es más constructiva en el tramo medio y largo de la curva, donde se concentran las mayores subas tanto en el día como en el acumulado semanal. Los globales con vencimientos más largos muestran avances cercanos al 0,3% y 0,5% en la rueda y ya acumulan subas superiores al 3% 4% en la última semana. En la parte media, bonos como el GD35 y AL35 también acompañan con subas firmes, consolidándose como el segmento más equilibrado entre rendimiento y volatilidad. En cambio, el tramo corto muestra una dinámica más moderada, con avances más acotados. En la parte larga, el AL38 gana 0,8%. Los ADR argentinos operan en Wall Street con mayoría de subas, en una rueda donde el flujo se concentra en algunos nombres puntuales mientras el resto del panel muestra leves bajas. El liderazgo vuelve a estar en el sector energético, que retoma protagonismo con subas firmes. YPF avanza 2,2% y se posiciona como la mejor de la rueda, acompañada por Pampa Energía (+1,5%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,6%). El movimiento está en línea con la mejora del apetito por riesgo y cierta estabilización en el frente internacional, lo que vuelve a favorecer a los activos más cíclicos. También se destaca el sector financiero, aunque con avances más moderados. Grupo Galicia sube 0,9% y Banco Macro gana 0,7%, con alguna recomposición, pero todavía sin el liderazgo claro que supo tener el sector en otros tramos del rally. BBVA Argentina, en tanto, se mantiene prácticamente sin cambios. En contraste, el resto del panel muestra mayoría de bajas leves. Papeles como Central Puerto (-0,6%), Cresud (-0,7%), Telecom (-0,4%), Edenor (-0,4%) y Loma Negra (-0,4%) operan en rojo. En Buenos Aires, el S&P Merval en dólares retrocede (-0,1%) aunque se mantiene por encima de los u$s 2000. La mayor caída es para Loma Negra (2,8%) y la mayor suba es para Transportadora de Gas del Sur 2,3%. Dos de los principales índices de Wall Street suben este lunes a pesar de que las negociaciones del fin de semana entre Estados Unidos e Irán no lograran un acuerdo para poner fin a la guerra, lo que pone en riesgo la incipiente recuperación de las acciones y abre la puerta a un nuevo episodio de volatilidad. El índice de volatilidad CBOE (VIX), conocido como el “indicador del miedo”, sube a 20,61 puntos. Las expectativas de alivio desde el frente corporativo también se vieron frustradas luego de que las acciones de Goldman Sachs cayeran 4,1% por debilidad en su división de renta fija, monedas y commodities. El sector financiero cae0,6%. El Dow Jones cae 0,6%; el S&P 500 sube 0,3%; y el Nasdaq trepa 0,3%.