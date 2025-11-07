Los bonos soberanos en dólares cerraron el viernes con una dinámica mixta y menor volumen, en el último día hábil de la semana. Tras varias ruedas de fuerte impulso, el mercado parece tomarse un respiro. Entre los títulos bajo ley extranjera, los Globales mostraron leves bajas: el GD30 y el GD35 retrocedieron cerca de 0,3%, mientras que el GD41 también anotó una pequeña pérdida. De todos modos, la mayoría acumula subas de dos dígitos en el mes, con avances de entre 14% y 23%, en línea con el renovado apetito por riesgo argentino. Los Bonares, en cambio, tuvieron un desempeño algo más firme. El AL30 se mantuvo estable, el AL35 ganó 0,2% y el AL41 avanzó 0,6%, lo que confirma que los bonos bajo ley local siguen captando más demanda que los Globales. En el mes acumulan subas de hasta 28%, con una curva que continúa normalizándose y rendimientos en torno al 10% anual. En el balance semanal, se mantiene el sentimiento optimista, aunque el mercado empieza a mostrar señales de pausa. Las paridades ya recuperaron buena parte del terreno perdido y los inversores lucen más selectivos. La atención estará puesta en si el flujo comprador logra sostener el rally o si finalmente aparece una etapa de consolidación más clara. En tanto, la renta variable argentina extendió las bajas en una jornada nuevamente negativa para los mercados globales. Los ADRs de compañías locales en Wall Street cerraron con retrocesos generalizados: Pampa Energía lideró las caídas con -2,9%, seguida por Transportadora de Gas del Sur (-2,1%) y Banco Macro (-2%). En Buenos Aires, el S&P Merval volvió a caer más de 2%, con una sesión completamente roja entre las líderes: Banco Macro (-3,4%), Aluar (-2,7%) y Grupo Financiero Galicia (-2,6%). El índice había recortado un 2,6% el jueves, hasta los u$s 1984, en una rueda atípica por el feriado bancario, y llega así al cierre de la semana con una baja acumulada cercana al 1%, según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Los principales índices de Wall Street extendieron las pérdidas por segunda sesión consecutiva este viernes y se encaminan a cierres semanales en rojo, ante la preocupación por la economía y las valuaciones extremadamente altas en el sector tecnológico, que deterioraron el ánimo del mercado. El Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, cayó casi 2% el jueves después de que varios ejecutivos de Wall Street advirtieran esta semana que podría avecinarse una corrección. El S&P 500 y el Dow Jones se encaminan a su mayor pérdida semanal en cuatro semanas, mientras que el Nasdaq apunta a su peor desempeño semanal desde marzo. Las acciones tecnológicas, como Nvidia (-2,8%) y Broadcom (-2,2%), lideraron las caídas. El sector de tecnología de la información y el índice de semiconductores registran sus mayores retrocesos semanales en siete meses. El Dow Jones Industrial Average retrocede138,50 puntos, o 0,30%, hasta los 46.773,80. El S&P 500 pierde 46,63 puntos, o 0,69%, hasta los 6.673,69, y el Nasdaq Composite baja 278,31 puntos, o 1,21%, hasta los 22.775,68. El índice de volatilidad CBOE (VIX), conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, alcanzó su nivel más alto en más de dos semanas. Por otro lado, los accionistas de Tesla aprobaron el mayor paquete de compensación corporativa de la historia para su CEO, Elon Musk. Las acciones de la compañía cayeron 3,3%, en línea con el sentimiento general del mercado, y presionaron al sector de consumo discrecional.