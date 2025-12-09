Cómo pagar en Brasil en pesos, desde el celular y con sólo un click

Los bonos soberanos argentinos transitan este martes con una rueda cauta, en la antesala de la previa a una licitación sensible: la del nuevo Bonar 2029N. El mercado acomoda posiciones, corrige donde había sobreperformance y busca precios de referencia antes de conocer la tasa de la nueva emisión.

La curva bajo ley extranjera opera mixta, pero sin tensión. Los que más ceden son el GD29, que cae alrededor de 0,7%, el GD30 recorta 0,5% y el GD35, que retrocede 1,2%. Son bajas moderadas, más asociadas a toma de ganancias que a un cambio de tendencia. Los tramos medios y largos muestran movimientos contenidos y yields todavía firmes en la zona de 8,5%–10,5%.

La foto de fondo no se altera: son los bonos que mejor absorbieron el rally de las últimas semanas y hoy ajustan en modo técnico.

La dinámica es más volátil y otra vez con sesgo negativo en la curva bajo ley local. El AL29 baja 1%, el AL30 cae 1,2% y el AL35 también opera ofrecido. Incluso el AL41 pierde más de 2%. Es un patrón que se repite: la curva local sigue siendo la más sensible a cada evento doméstico y concentra la prudencia previa a la licitación, que además será bajo ley local, lo que tiende a incrementar la selectividad.

Por su parte, el riesgo país se mantiene por encima de las 630 unidades, sin grandes cambios, reflejo de un mercado en pausa a la espera de la licitación.

Mientras en el mercado local se centra en la estrategia argentina para afrontar los pagos de bonos soberanos de enero sin usar reservas y se anunció la licitación de un nuevo bono en dólares. A nivel internacional, el foco principal es la anticipada decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir su tasa de interés 0,25 puntos básicos.

En Wall Street, los papeles de empresas argentinas que cotizan en esa plaza anotan una rueda en su mayoría positiva tras las fuertes caídas de la jornada previa en medio del feriado local. La acción que más sube es Supervielle (+2%); Loma Negra y Banco Macro.

En Buenos Aires, es una sesión toda roja para las acciones del Panel Líder con caídas de casi 5% para Supervielle; Central Puerto y Telecom Argentina.

Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) concluyeron que, de cara a la semana que comienza para la mayoría de los argentinos, el foco estará en cómo evoluciona el índice accionario y qué señales deja para el cierre del año, ya que todavía opera 5,5% por debajo del nivel de fines de 2024.

“La semana pasada mostró bastante volatilidad, con subas y bajas intercaladas, aunque logró afirmarse nuevamente en torno a los US$2.000. El mejor clima en Estados Unidos y las noticias positivas en el plano local, con compañías, provincias y el Gobierno accediendo a financiamiento, aportaron confianza. Con este telón de fondo, algo de calma en Wall Street podría seguir ayudando al Merval. Por último, los ADRs cerraron mayormente a la baja ayer, por lo que será clave ver si ese movimiento se traslada al mercado local o si el índice logra arrancar la semana con firmeza”, señaló el broker.