Desde una caipirinha hasta un plato de feijoada. Los argentinos volverán a copar en el verano Brasil y pagarán sus gastos desde el celular. Las billeteras digitales volverán a ofrecer a sus usuarios operar con PIX, el sistema de medios de pago más utilizado en el gigante sudamericano.

Mercado Pago, Brubank, Binance y Lemon anunciaron recientemente este servicio, sumándose así a otras plataformas como Cocos, Bitso y Belo. La funcionalidad permite realizar compras en reales, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas ni realizar cambio de divisas, con la misma aplicación que los usuarios utilizan a diario en la Argentina.

El gigante regional fundado por Marcos Galperin anunció que la opción “Pagar con PIX” se habilitará progresivamente para todos los usuarios, “quienes contarán con una experiencia simple, rápida y segura”. Desde la app, pueden escanear un código QR o ingresar una clave Pix para completar el pago directamente desde su cuenta.

Brubank también salió a la cancha y se convirtió en el primer banco en ofrecer pagos con PIX, disponibles directamente desde la app, en pesos y sin necesidad de trámites previos.

Por su parte, Binance habilitó el uso de PIX en Brasil a través de Binance Pay. Quienes viajen a ese país podrán pagar en moneda local, usando criptomonedas y transferencias a cualquier persona o comerciante brasileño.

Según el Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), más de 2,9 millones de argentinos viajaron a Brasil entre enero y octubre de este año, un aumento del 85% respecto del mismo período de 2024. Ese flujo aumentaría en el verano, cuando se prevé que habrá un incremento del 31,6% en los vuelos entre ambos países.

Cómo pagar con PIX

Los argentinos que viajen a Brasil no necesitarán cambiar monedas en una casa de cambio, ni utilizar la tarjeta de crédito. Podrán pagar desde su celular, con un solo click, y con la aplicación que usan en la Argentina.

Mercado Pago detalló cuáles son los pasos que tendrán que dar los usuarios.

Ingresar a la aplicación y seleccionar el QR de la home o el botón “Pagar con PIX”, visible en la pantalla principal o en la sección “Ver más”. Escanear el código QR o ingresar la chave PIX del comercio para realizar la transferencia. El usuario verá el importe de su consumo en reales y su equivalente en pesos argentinos automáticamente. Confirmar el pago y ¡listo! El pago se debita de la cuenta al instante.

Brubank, en tanto, explicó que los pagos son instantáneos con QR, número de celular o CPF/CNPJ en todo Brasil, las transacciones en pesos tienen una conversión automática a reales, y dará notificaciones inmediatas en cada operación. Los pagos son sin trámites previos: PIX se activa al ingresar a Brasil.

Según el banco digital, el gasto de los turistas argentinos alcanzó los u$s 8 millones diarios en 2024 y podría superar los u$s 10 millones durante el verano 2025-2026, consolidando a Brasil como el destino extranjero más elegido por los argentinos.

El crecimiento del sistema PIX en Brasil no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia regional que está transformando la manera en que las personas pagan y reciben dinero. Según un informe de McKinsey & Company, los pagos A2A (transferencias de cuenta a cuenta) y los pagos instantáneos ganan terreno en América Latina gracias a sus menores costos y a la adopción masiva de soluciones digitales.

En Brasil, PIX se consolidó como el medio preferido en el segmento P2B (persona a comercio), el de mayor crecimiento del país. Este modelo —basado en transacciones rápidas, seguras y sin intermediarios— se alinea con la tendencia global hacia los pagos inmediatos y móviles.