Con el feriado largo de Semana Santa tan cerca, millones de argentinos se hacen algunas preguntas clave: ¿abren los bancos? ¿funcionan los cajeros? ¿cómo sale el transporte? La respuesta corta es: los bancos cierran, los cajeros siguen, y el transporte cambia según el día. A continuación, todo lo que necesitás saber antes del jueves 2 y el viernes 3 de abril. El Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado informando que las sucursales bancarias de todo el país no abrirán ni el jueves ni el viernes para la atención al público por los feriados de Semana Santa. Hay una diferencia importante entre los dos días que muchos no conocen. El Jueves Santo es un día no laborable, mientras que el Viernes Santo es feriado. Eso significa que el jueves queda a criterio del empleador en el sector privado, pero los bancos igual no atienden ninguno de los dos días por disposición del BCRA. Los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados. Sin embargo, hay un punto que el BCRA no aclara y que conviene tener en cuenta. No se confirmó si habrá reposición de dinero en los cajeros durante el jueves y el viernes, por lo que es factible que muchas unidades se queden sin efectivo en algún momento del fin de semana. La recomendación es retirar efectivo antes del jueves a primera hora. El transporte público funcionará con servicio de día sábado el jueves, es decir de 6 a 24, mientras que el viernes, al ser feriado, lo hará con cronograma de día domingo o feriado, de 6 a 22. Para los trenes del AMBA el esquema es similar. Los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires funcionarán con cronograma de sábado el jueves, mientras que el viernes lo harán con los servicios programados para un domingo o feriado. En cuanto al subte en CABA, todas las líneas de subte estarán en funcionamiento el jueves desde las 6 hasta las 23:30 o las 00 según la cabecera. El viernes el servicio se reduce al cronograma de domingo. Otros servicios que cambian durante Semana Santa