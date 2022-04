Los 6 cursos online de finanzas para aprender a invertir desde cero

El manejo de las finanzas personales suele ser confuso y estresante. La información suele ser complicada de entender y, como si eso fuera poco, hay tanto contenido disponible en internet que a veces se hace difícil saber por dónde empezar.

Sin embargo, un buen profesional que sepa del tema y pueda explicar concretamente los conceptos básicos para un buen manejo de la economía personal es la clave del éxito . Incluso se puede aspirar a más: también es importante saber y tener una comprensión básica de cómo invertir en la bolsa y cómo manejar criptomonedas, las cuales hoy se encuentran en un completo auge.

Los 6 cursos online para aprender a invertir desde cero

Estos son algunos cursos de excelente calidad que brindan todas las herramientas necesarias para aprender a invertir desde cero:

1. Inteligencia Financiera: Guía completa Finanzas Personales - 13 horas

Valor del curso: u$s 14

Modalidad: Online

Link: www.udemy.com/course/inteligencia-financiera-guia-completa-finanzas-personales-diego-sosa

"Queremos la libertad financiera , o sea, no tener la obligación de trabajar para tener ingresos que no dependen de nuestro esfuerzo diario. Eso se logra teniendo un capital que trabaja para nosotros. Debemos entender que ese capital hay que construirlo. Primero con ahorros (ya sea de lo que ganamos y no gastamos, o de lo que reinvertimos en nuestro negocio en vez de gastarlo). Enseñarte cómo no usar el dinero al inicio y luego a invertirlo para que después sea una fuente inagotable es mi función en este curso", así lo describe Diego Sosa, quien dicta las clases del curso.

2. Aprender a invertir en bolsa y mercados financieros - 12 horas y media



Valor del curso: u$s 14

Modalidad: Online

Link: www.udemy.com/course/inviertenbolsa-mpo

La mayoría de las personas consideran la inversión en bolsa una actividad lejana e inaccesible, reservada para unos pocos privilegiados millonarios, incluso con un grado de dificultad elevado. Eso es porque nunca han sabido o nunca nadie les ha contado cómo funciona la inversión en la realidad. "En este curso aprenderás lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran el día que decidí dar el paso e invertir en bolsa y mercados financieros", es como define el curso su creador, Daniel Barredo.

3. Introducción a las finanzas: Principios de valoración - 4 semanas

Valor del curso: Gratis

Modalidad: Online

Link: www.edx.org/es/course/introduccion-a-las-finanzas-principios-de-valoraci

Los proyectos financieros e inversiones realizadas en el ámbito empresarial deben ser evaluados con un alto nivel de precisión. Esto es crucial para garantizar ganancias que contribuyen al valor de una firma.

En este curso se tratarán conceptos claves y herramientas de valor del dinero en el tiempo que ayudarán a entender las diferentes tasas de interés y a evaluar, comparar y elegir proyectos de inversión y financiamiento en los mercados financieros. Es destacable que se aprenderá a usar funciones básicas de Microsoft Excel para valorar flujos de efectivo en una línea de tiempo y solucionar problemas básicos de matemáticas financieras y resolver ecuaciones de valor equivalente.

4. Curso de finanzas personales e inversiones - 3 semanas

Valor del curso: $ 7560

Modalidad: Online

Link: www.capacitarte.org/curso/curso-finanzas-personales

Este curso está dedicado a la proyección de finanzas personales e inversiones, con el objetivo de desmitificar y lograr romper el paradigma cultural en lo referente a lo financiero que existe en Argentina y también en el resto de Latinoamérica.

Se busca demostrar con explicaciones sencillas y bajadas a la realidad para el ciudadano no especializado, que no hay motivos reales para temerle a las finanzas, las inversiones y el mercado de capitales, y que cuidar las finanzas se trata en la mayoría de los casos, de cuestiones del sentido común para entrar en un camino virtuoso y progresivo en lo respectivo al crecimiento patrimonial; y no de entender o aprender complejas fórmulas matemáticas, estadísticas, financieras y/o económicas.

5. Curso de Criptomonedas: Inversiones, Finanzas, Bitcoins y Tecnología Blockchain - 3 semanas

Valor del curso: $ 5670

Modalidad: Online

Link: www.capacitarte.org/curso/curso-de-criptomendas

Este curso es introductorio y no requiere conocimientos previos, es para todos aquellos interesados en entender qué es y cómo funciona Bitcoin, la primera Criptomoneda.

Se busca entender qué es lo que motivó su aparición en el mundo y cuál es el potencial que las criptomonedas tienen para cambiar para siempre la forma en la que utilizamos el dinero, ahorramos e invertimos las personas, así como casos de uso en el mundo actual.

El objetivo del curso es que el estudiante tenga un concepto general de las criptomonedas. Qué son y para qué sirven, el Bitcoin, la metodología blockchain, similitudes y diferencias con el sistema actual y las monedas de uso corriente, el concepto de economía de redes, la especulación y el componente real, presente y futuro.

6. Curso completo Bolsa desde Cero: Aprende Trading Profesional - 3 horas y media

Valor del curso: u$s 14

Modalidad: Online

Link: www.udemy.com/course/cursobolsaytrading

Creado por Angello Alvarez, este curso está explicado de forma clara y sencilla para que el alumno aprenda desde lo más básico a lo más avanzado y no se requiere absolutamente ningún conocimiento previo sobre la bolsa o el mercado de inversiones.

Se divide en tres partes: La primera parte, el alumno construirá una base de conocimientos sobre el mundo de la bolsa, que le servirá para conocer los diferentes mercados financieros que existen, cómo se negocian, y cuáles de ellos son los más seguros.

En la segunda parte de este curso, conocerá y aprenderá a utilizar las herramientas necesarias para realizar el análisis técnico de cualquier tipo de mercado.

En la tercera parte, obtendrá una estrategia completa, basada en señales de entrada y salida de toma de operaciones, además de una adecuada gestión de riesgo y del capital, que harán al alumno así desarrollar las habilidades necesarias para generar consistentemente dinero en los mercados.