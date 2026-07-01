La Ley de Sucesiones en la Argentina establece normativas específicas que pueden modificar la calidad de los herederos y las proporciones de la herencia.

La figura del matrimonio celebrado en condiciones excepcionales es menos conocida, pero su relevancia es indudable, ya que puede dejar al cónyuge sobreviviente despojado de derechos a herencia y a bienes pertenecientes al fallecido.

Este contexto provoca interrogantes recurrentes y se presenta comúnmente en situaciones delicadas, especialmente cuando el matrimonio tiene lugar poco antes del deceso de uno de los cónyuges, lo que lleva a la necesidad de realizar el reparto de bienes.

Murió la Ley de Sucesiones: se elimina el testamento y los cónyuges pasan a ser los principales herederos. (Imagen: archivo).

En qué consiste el matrimonio in extremis y en qué casos se aplica

Se define como matrimonio in extremis aquella situación en la que una persona fallece dentro de los 30 días posteriores a haberse casado y la causa de la muerte es una enfermedad preexistente. Además, esta condición debe ser conocida por el otro cónyuge durante la celebración.

En tales circunstancias, la legislación considera que el vínculo no ha generado un auténtico proyecto de vida en común. Por ende, el cónyuge sobreviviente no es reconocido como heredero, a menos que exista un antecedente significativo.

La excepción a esta regla ocurre cuando la pareja había convivido antes del matrimonio. Si se valida una convivencia previa, el viudo o viuda sí puede acceder a los derechos sucesorios que le corresponden según lo dispuesto por la normativa.

Derecho del cónyuge a la herencia según los demás herederos

Cuando no se trata de un matrimonio in extremis, el derecho del cónyuge a la herencia varía según quiénes sean los otros herederos.

Si no hay hijos pero sí padres u otros ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. En cambio, si no existen descendientes ni ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad de los bienes.

Si hay hijos, el cónyuge hereda una parte igual a la de cada descendiente. Sin embargo, no participa en la herencia de los bienes gananciales del fallecido, ya que conserva su propia mitad de esos bienes, pero no recibe nada de la otra mitad.

En el matrimonio in extremis, estas reglas no se aplican si no hubo convivencia previa, lo que deja al viudo fuera de la sucesión.

Cuando no se trata de un matrimonio in extremis, el derecho del cónyuge a la herencia varía según quiénes sean los otros herederos. (Foto: Archivo)

Sucesión testamentaria: protección de herederos legítimos en el reparto de bienes

La sucesión testamentaria se produce cuando una persona elabora un testamento que precisa la distribución de sus bienes. La ley garantiza la protección de ciertos herederos designados como legítimos, que incluyen a hijos, padres y cónyuge.

Estos herederos no pueden ser excluidos completamente por medio de un testamento. A este respecto, la Ley de Sucesiones establece que existe una fracción mínima de la herencia que queda “reservada” de manera ineludible.

De este modo, las proporciones son inequívocas y se distribuyen de la siguiente manera:

Los descendientes tienen derecho a dos tercios del patrimonio

Los ascendientes a la mitad

El cónyuge también a la mitad.

El impacto de la Ley de Sucesiones en derechos matrimoniales.

El impacto de la nueva Ley de Sucesiones en la Argentina ha generado un aumento en las consultas legales sobre los derechos de los cónyuges en casos de matrimonio in extremis.

Abogados especializados recomiendan a las parejas que analicen su situación antes de casarse, especialmente si uno de los cónyuges tiene una enfermedad terminal, para evitar sorpresas en el futuro.

Además, se prevé que estas modificaciones en la legislación susciten cambios en la planificación patrimonial de muchas familias. La claridad en los derechos sucesorios permitirá a los ciudadanos entender mejor cómo se definirán sus herencias, minimizando así los conflictos familiares que pueden surgir durante el proceso de sucesión.