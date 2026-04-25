Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 24 de abril de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día. En este viernes, 24 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un muerto que habla suele reflejar duelo, nostalgia o asuntos pendientes con esa persona. También puede ser un mensaje interior: soltar culpas, afrontar miedos o tomar una decisión, según la emoción del sueño y el vínculo. Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.