Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 24 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con la Sorpresa simboliza lo inesperado: cambios repentinos, revelaciones y la activación de tu curiosidad. Si la sorpresa es grata, indica oportunidades y confianza; si es tensa, señala ansiedad, necesidad de control y ajuste emocional. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.