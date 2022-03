Las "reglas de oro" del gurú de las finanzas para lograr estabilidad financiera siendo joven

El mundo de las finanzas puede ser muy confuso, por lo que escuchar a los expertos resulta fundamental si uno quiere crecer financieramente.

Harry Browne fue un analista de mercado estadounidense que dejó en su legado numerosos libros centrados en finanzas, economía y crecimiento personal. En varias de sus obras predijo la devaluación del dólar y la consecuente inflación.



En uno de sus libros más populares, titulado "Inversión a prueba de fallas: seguridad financiera de por vida en 60 minutos'', el experto desarrolló las 17 "reglas de oro" que todo individuo debería aplicar en el día a día.

LAS REGLAS DE ORO DE HARRY BROWNE PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA:

Construí tu riqueza con tu carrera

Harry Browne invita a todos a ganar dinero trabajando o teniendo un negocio propio.



No se trata de "volverte millonario" con la bolsa, ya que es muy difícil lograrlo, sino de trabajar y de ser el mejor en lo que hacés. De esa manera, vas a obtener la mayor recompensa económica posible.

No asumas que podés reemplazar tu patrimonio

El especialista explica también que no hay que pensar que podemos recuperar el capital invertido o ganado con nuestro esfuerzo. Aunque sea posible hacerlo,hay que tomar en cuenta que, una vez que lo perdemos, no lo podremos recuperar más.



De esta forma, seremos más cuidadosos y no tomaremos decisiones irracionales que podrían perjudicar gravemente nuestra situación financiera.

Entender la diferencia entre invertir y especular

Al entrar a los mercados financieros, es muy importante entender la diferencia entre invertir y especular. Para Harry Browne, invertir consiste en dejarse llevar por lo que haga el mercado, mientras que especular se basa en tratar de vencerlo.



"Si no entendés la diferencia entre las dos, podés ponerte a vos mismo en una situación peligrosa", expresa el escritor en su obra.

Tené cuidado con los adivinos



Para crecer financieramente, no hay que dejarse llevar por los adivinos del mercado que pronostican hacia dónde, o incluso cuándo, se moverán los precios de los activos.



Para el experto, cualquier cosa puede suceder tanto en la bolsa como en la vida y nada tiene que pasar sí o sí, por lo que se debe tener mucho cuidado y no dejarse llevar por quienes creen conocer el futuro.

No esperes que nadie te haga rico

Con este quinto principio, el experto se refería a no dejarse llevar por lo que recomiendan algunos "gurúes" o destacados analistas. No hay que caer en este error.



Harry Browne sostiene que nadie puede hacerte rico con sus proyecciones o recomendaciones porque no tienen la verdad absoluta y sus aciertos solo fueron suerte o coincidencia. No obstante, sí hay que dejarse ayudar por quienes brindan información, capacitación y consejos, pero no sugerencias exactas .

No esperes un sistema de trading que sea confiable

No importa cuál sea el núcleo del sistema de trading promocionado por empresas, "expertos" o famosos, todos prometen vencer al mercado o ayudar a hacerlo.



La realidad es que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros porque, nuevamente, nadie sabe cómo se comportan los mercados en el corto, mediano o largo plazo, por lo que confiar en estas "herramientas mágicas" carece de sentido.

Invertí solo de contado

En la mayoría de los casos y para la mayor parte de los inversores, comprar o vender activos con dinero prestado es extremadamente peligroso.

En cambio, si operamos solo con el capital que tenemos, la pérdida estará limitada a lo que colocamos. Ni un centavo más.

Tomá tus propias decisiones

Tal como menciona Harry Browne, aceptar la ayuda de alguien que brinde conocimientos o consejos genuinos es positivo, pero el voto final lo tenemos nosotros mismos como inversores.



Nadie estará tan comprometido con nuestro patrimonio como nosotros , por la sencilla razón de que solo nosotros sabemos cuánto costó ganar ese dinero y el esfuerzo y sacrificios que tuvimos que realizar.

Hacé solo lo que entendés

Harry Browne incita a que los inversores coloquen su dinero en alternativas que entiendan, no en aquellas que simplemente están de moda.



Si un asesor o especialista en el asunto te explica un par de veces en qué consiste la operatoria o el instrumento y aún así no lo entendés, entonces no es para vos.

Distribuir el riesgo

Otra de las reglas básicas para crear y conservar el patrimonio que el político y analista estadounidense destaca en su libro dice que hay que distribuir el riesgo. En otras palabras, hay que diversificar.



Todos los activos del mundo tienen tanto momentos de gloria como etapas de caídas. Por lo tanto, Browne recomienda no vincularse únicamente a una empresa, un asesor o un banco, sino hacerlo con varios.

Armá un portafolio a prueba de balas para protegerte

La regla número 11 de Harry Browne explica, finalmente, su teoría de construcción de portafolios por la cual su legado aún se mantiene a día de hoy: la cartera permanente.



Básicamente, esta cartera busca sobrevivir a todos los escenarios económicos que puede atravesar un país, además de ser simple y muy estable.

Especulá solo con dinero que puedas perder

Aunque Browne está a favor de la diversificación y predica que nadie conoce el futuro con exactitud, no está totalmente en contra de especular. De hecho, dice que es posible hacerlo, siempre y cuando se haga con un monto de dinero que estemos dispuestos a perder.



Tomar gran parte de los ahorros de toda nuestra vida para apostar por un posible escenario en el que un activo crece tanto que logra vencer al mercado es tan difícil como riesgoso, por lo que hay que separar una porción de capital pequeña para estas estrategias.

Mantené algunos activos fuera de tu país de residencia

Para proteger al máximo el patrimonio, se recomienda tener una porción del mismo fuera de nuestro país de residencia. Uno no sabe qué medidas podrían tomar los gobiernos, en especial en Argentina, y cómo afectarían al capital, por lo que la mejor opción es diversificar geográficamente.

Aprovechá los planes de reducción de impuestos

Asimismo, Harry Browne recomienda tomar partido de los fondos de inversión o planes de pensión que están exentos de impuestos. De esta forma, tributaremos menos y tendremos más dinero para invertir correctamente pensando en el largo plazo.

Hacé las preguntas indicadas

Uno de los errores más frecuentes de los inversores novatos es comprar activos que no son compatibles con su situación y aversión al riesgo por haber realizado las preguntas erróneas.

Por ejemplo, en lugar de preguntar si una inversión tiene riesgo, que por supuesto la tiene, hay que cuestionarse en qué escenarios económicos la inversión podría caer o cuál es el monto máximo que estamos dispuestos a perder, entre muchas otras.

Disfrutá de la vida con un presupuesto dedicado al placer

Harry Browne también sabe que la vida es una sola y hay que disfrutarla.



No tiene sentido acumular enormes cantidades de dólares si luego nos las llevamos a la tumba, pero tampoco es sensato malinterpretar esta idea y consumirse todo.

El experto desarrolla en su reconocido libro que hay que tener un presupuesto "de gastos" compuesto por una cantidad de dinero que no nos perjudicaría gastar. Así, podremos consumir bienes y servicios sin culpa.

Siempre que tengas dudas, mejor errarle por conservador

A modo de cierre, Harry Browne explica que, ante la duda, es mejor errarle por ser demasiado conservador o precavido en lugar de hacerlo por arriesgado o inconsciente.



No hay que tomar decisiones apresuradas e injustificadas ya que el mercado siempre da revancha y habrán más oportunidades de inversión,