La jubilación vuelve a entrar en una zona de presión. El envejecimiento de la población, la llegada de los “baby boomers” al retiro y el aumento del coste de vida obligan a mirar más allá de la pensión pública. No se trata de despedir un derecho, sino de asumir que muchos hogares necesitarán complementar sus ingresos si quieren mantener su nivel de vida. El Banco Central Europeo (BCE) advierte que los hogares de la zona euro conservan una parte muy elevada de sus ahorros en depósitos bancarios de baja rentabilidad y que invierten poco en acciones por desconocimiento y aversión al riesgo. Según el Informe de Integración de 2026 citado por EFE, esa conducta limita el crecimiento de Europa y reduce las opciones de preparar una vejez digna con más margen económico. El diagnóstico del BCE apunta a un cambio de enfoque: la pensión pública seguirá siendo la base del sistema, pero puede no alcanzar para todos los perfiles. La Comisión Europea ya propuso impulsar las pensiones complementarias para garantizar ingresos adecuados en la jubilación, aunque aclaró que esos mecanismos no reemplazarán a las públicas. El problema está en la demografía. Los sistemas públicos europeos funcionan en gran medida mediante reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados. Ese modelo se sostiene sobre un “contrato generacional”, pero el envejecimiento reduce la proporción entre población activa y población retirada. El BCE remarca que esta presión puede afectar especialmente a las personas vulnerables y a las mujeres. La razón es conocida: carreras laborales más interrumpidas, salarios más bajos y menor capacidad de ahorro durante la vida activa. En ese escenario, invertir tarde o no invertir puede abrir una brecha difícil de cerrar cuando llega el retiro. Los ciudadanos europeos ahorran mucho, pero no siempre lo hacen de forma eficiente. La tasa de ahorro de los hogares de la eurozona fue del 15% de la renta disponible en el primer trimestre de 2025, por encima de la tasa de inversión, situada en el 9%. El dinero existe, pero una parte importante queda inmovilizada en productos con baja rentabilidad. Según el BCE, el 32% de los ahorros de los hogares de la zona euro estaba en depósitos bancarios y divisas en el segundo trimestre de 2025. Esa proporción triplica la de los Estados Unidos. En cambio, las acciones cotizadas mantenidas directamente por los hogares europeos representaban solo el 5% de su cartera, frente al 31% en EE.UU. La diferencia no es menor. El BCE sostiene que una parte de esos recursos podría invertirse productivamente en acciones cotizadas o bonos corporativos. También señala que un fondo de inversión de bajo coste habría ofrecido una rentabilidad anual aproximada del 6% durante los últimos diez años, una cifra similar a la evolución del índice bursátil europeo MSCI Europe. Esa referencia no implica una ganancia asegurada. Las inversiones tienen riesgo y pueden caer en el corto plazo. Pero el punto central del BCE es otro: dejar todo el dinero en cuentas o depósitos puede proteger de la volatilidad diaria, pero también puede erosionar la capacidad de compra a largo plazo si la rentabilidad no compensa la inflación. Para preparar la jubilación, el mensaje no pasa por mover todo el dinero de golpe ni por apostar a productos complejos. La estrategia más prudente suele empezar por tres decisiones básicas: mantener un colchón de liquidez para gastos imprevistos, definir un plazo de inversión y elegir productos diversificados con costes bajos. La edad, los ingresos y la tolerancia al riesgo cambian la respuesta. Los fondos de inversión, los planes de pensiones, los productos aseguradores y las carteras diversificadas permiten acceder a mercados de capital sin comprar acciones una por una. En la eurozona, las participaciones en fondos de inversión, prestaciones de jubilación y productos aseguradores representan el 38% de las carteras de los hogares, según el BCE. La advertencia también tiene una lectura europea. El BCE considera que canalizar mejor los ahorros para pensiones hacia los mercados de capital de la Unión Europea ayudaría a afrontar el envejecimiento y, al mismo tiempo, permitiría financiar empresas, innovación y crecimiento. “La integración financiera es crucial para la prosperidad, estabilidad y competitividad de la Unión Económica y Monetaria”, dijo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Para los hogares, la clave está en no confundir seguridad con inmovilidad. Una vejez digna dependerá cada vez más de combinar pensión pública, ahorro privado e inversión planificada. La decisión no empieza el día de la jubilación, sino años antes, cuando el dinero todavía puede trabajar con tiempo suficiente y con un riesgo ajustado a cada etapa de la vida.