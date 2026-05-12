TSK, cuyo debut en Bolsa está previsto para mañana, fijó el precio de su OPS a 5,05 euros por acción, esto es el tope del rango de precio establecido en el folleto de salida, cuyo piso fue situado en 4,45 euros, y que ubica la valoración inicial de la empresa de ingeniería y tecnología en unos 583 millones de euros, mientras la valoración potencial podría alcanzar los 605 millones. El precio de la oferta es reflejo de la expectación que generó la próxima cotización de los títulos de la empresa de la familia Vallina, ya que las peticiones de compra de acciones cuadriplicaron la oferta. La oferta consiste en 29.702.970 nuevas acciones de la sociedad, dando como resultado 150 millones de euros de nuevos fondos para la compañía con sede Gijón. Tal y como se anunció, TSK destinará los fondos netos de la oferta a reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico. En concreto, la firma asturiana planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos. Además, la opción de sobre-adjudicación concedida por el accionista mayoritario de hasta aproximadamente el 15% del tamaño de la oferta, por un importe de hasta 22,5 millones de euros, podrá ser ejercitada por el agente de estabilización hasta el 12 de junio de 2026. Así, tras la salida a los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, y asumiendo el ejercicio íntegro de la opción de sobre-adjudicación, el accionista mayoritario, la familia fundadora, a través de Sabino García Vallina, conservará el 60,3% de la compañía. Vale recordar que la sociedad, el accionista mayoritario y el resto de accionistas de la empresa a la fecha del folleto acordaron ciertos compromisos de no disposición (lock-up) con los Managers durante un periodo comprendido entre la presente fecha y 365 días naturales a partir de la admisión. Que incluye también a los consejeros ejecutivos y determinados miembros del equipo directivo de TSK. Fundado en España y con sede en Gijón con más de 1.500 empleados, TSK es un grupo familiar que ofrece soluciones integrales para infraestructuras altamente tecnológicas y de última generación en los sectores de transición energética y digitalización, así como sistemas avanzados para el manejo y almacenamiento de minerales críticos y materias primas. El Grupo combina capacidades de diseño, ingeniería, aprovisionamiento, construcción, puesta en marcha y, en proyectos seleccionados, operación y mantenimiento, lo que le permite apoyar a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Con más de 40 años de trayectoria, la empresa ejecutó proyectos a nivel global y alcanzó una amplia presencia internacional en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía. TSK opera a través de dos segmentos de negocio. Su negocio de Transición Energética y Digitalización se centra en generación de energía flexible, plantas renovables e híbridas, redes e infraestructuras eléctricas, centros de datos y soluciones industriales y medioambientales. En tanto, su negocio de Handling y Minería diseña y suministra sistemas avanzados de manejo de materiales y minería, incluyendo sistemas de almacenamiento, equipos portuarios y soluciones de automatización electromecánica