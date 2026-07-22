Las expensas son un gasto fijo de muchas familias argentinas, algo que todos los meses aparece en el excel aunque no con un monto fijo, sino que se trata de una cuenta en crecimiento.

No sólo se trata de más dinero mes a mes, sino que el comportamiento está muy por encima de lo que sucede con el resto de los ítems que integran el índice de precios.

Mientras que inflación de junio fue del 1,9, el segmento de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió un 3,3%.

Eso proyecta el costo de los servicios a otro nivel que el del resto de la economía y algunos especialistas ya señalan a estos aumentos como el corazón que se tiene que atacar si se quiere aniquilar a la inflación.

Por ejemplo, SurAmericana, la consultora de Martín Guzmán señaló que los precios regulados -entre ellos, los servicios- crecen al ritmo del 2,4% y eso complica bajar el IPC.

Esto sería anecdótico, pero impacta de manera doble en algunas familias que pagan, por ejemplo, la luz de su departamento y también, la iluminación común del edificio, que viene en las expensas.

De qué hablamos cuando hablamos de aumento de expensas

En este contexto, en junio la expensa promedio en la Ciudad de Buenos Aires fue de $ 356.790 y registró una suba del 5,9% respecto a la expensa promedio de mayo que fue de $ 336.960, según relevó ConsorcioAbierto entre 13.000 consorcios que utilizan su plataforma.

Vale reiterar que mientras el IPC dio un promedio de 1,9%, las expensas subieron 4 puntos más . Además, el incremento interanual es del 32,8%, ya que la expensa promedio en junio de 2025 en la Ciudad fue de $ 268.591.

En la provincia de Buenos Aires, hubo un aumento mensual 4,6% y 38,4% interanual, alcanzando un promedio de $ 176.041 en junio.

En Córdoba, subieron un 18,5% interanual, con un promedio de $ 141.126 en junio (un 6,9% menos que en mayo).

En Santa Fe, subieron un 44,5% interanual, con un promedio de $ 154.656 en junio (un 8,2% más que en mayo).

Entre Ríos, finalmente, muestra que las expensas se incrementaron un 61,5% interanual, con un promedio de $ 82.504 en junio (un 1% más que en mayo).

La explicación de los aumentos en las expensas

Este gasto crece por encima de la inflación mensual porque gran parte está asociado al funcionamiento diario de los edificios, especialmente salarios, mantenimiento y servicios.

“Las variaciones que se registran este mes inferimos que tienen que ver con los momentos de recaudación del aguinaldo”, señaló Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Según el relevamiento de ConsorcioAbierto realizado entre 14.000 consorcios que utilizan su sistema, se identificó que los 5 principales gastos de los consorcios en CABA en junio corresponden a:

Personal y Sueldos : representa el 34% del total de gastos, siendo el rubro más significativo. En edificios pequeños (0-50 UFs) se incrementa, mientras que en edificios grandes (+200 UFs) se reduce, evidenciando economías de escala.

Gastos Operativos y de Mantenimiento : representa en promedio un 28%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos: este porcentaje disminuye en edificios pequeños y aumenta en edificios grandes, impulsado por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento.

Gastos administrativos, bancarios e impositivos : corresponde a un 17% del total, disminuyendo en edificios grandes debido a la dilución de costos fijos como honorarios y seguros.

Servicios Públicos : este rubro tiene un impacto en promedio del 9%, manteniéndose bastante estable independientemente del tamaño del consorcio.

Mantenimiento Extraordinario y Obras: representa un 8% del total, apenas disminuyendo a medida que aumenta el tamaño del edificio.

En Provincia de Buenos Aires, los 5 principales gastos de los consorcios en junio corresponden a:

Personal y Sueldos : es el rubro principal, con un promedio del 37%, disminuyendo en edificios grandes. La carga salarial (en %) es ligeramente superior a la de CABA, posiblemente debido a diferencias salariales o estructuras contractuales.

Gastos Operativos y de Mantenimiento : representa entre el 26%, aumentando con el tamaño del consorcio. La tendencia es similar a la observada en CABA.

Gastos administrativos, bancarios e impositivos : Representan un promedio del 17%, disminuyendo en edificios grandes. Este rubro es levemente más elevado que en CABA.

Servicios Públicos : con un promedio del 8%, este rubro es proporcionalmente menor que en CABA, lo que podría deberse a diferencias tarifarias.

Mantenimiento Extraordinario y Obras: similar a CABA, representa alrededor del 8% del total, reflejando proyectos específicos que afectan todos los tamaños de consorcios.

Bajó la morosidad de las expensas

En un edificio, el 15% de las unidades funcionales en CABA y el 16% en Provincia de Buenos Aires posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, deben 15 en CABA y 16 en Provincia de Bs.As. Es una tendencia que se ha sostenido a lo largo de todo el 2025.

La baja de la morosidad respecto a las mediciones anteriores (17%) podría relacionarse con las tasas de interés que son más agresivas y los planes de pago que encaran las administraciones.

“Las administraciones envían recordatorios de pago y notificaciones de vencimiento. Cuando la deuda persiste buscan acordar planes de pago o medidas que incentiven el cumplimiento, tratando de evitar llegar a instancias judiciales”, comentó Laiuppa.