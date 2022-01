Las acciones de Wall Street rebotan a la espera de definiciones de la Fed

De cara a la reunión del Comité de Política Monetaria (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), los principales índices bursátiles americanos muestran una apertura alcista . En Europa las acciones también se recuperan, y ese mejor clima externo permite una leve recuperación de los bonos argentinos.

Tanto el Dow Jones como el S&P500 y el Nasdaq inician el miércoles en terreno positivo, y avanzan 1,05%, 1,4% y 2,1% respectivamente.

Pese a la mejora de este miércoles, los mercados siguen operando con caídas en lo que va del 2022. El Nasdaq acumula pérdidas de 12,8%, el S&P500 retrocede 8,5% y el Dow cae 5,6%.

En Europa, las bolsas también rebotan, con el Stoxx600 avanzando 2,4%. La bolsa de Francia es la que más sube, con el CAC40 ganando 2,6%, seguida por el DAX30 de Alemania que gana 2,4%. Las bolsas de Italia y España suben 2,1% cada una.

Los inversores se encuentran expectantes a lo que puede resultar de la reunión de la FOMC de la Reserva Federal (Fed).

Si bien el mercado no espera cambios inmediatos en la tasa de interés -la expectativa es que la suba de tasas se inicie en marzo-, los inversores permanecen atentos a cualquier señal que permita medir qué tan agresivo se tornará el banco central estadounidense para combatir la inflación.

Hay altas probabilidades de que la Fed deje a la tasa en niveles de 0% y 0,25%. Pero el mercado ve cada vez con mayor seguridad que la Reserva Federal comenzará a virar su política monetaria hacia un sesgo más contractivo.

Los riesgos de ver una suba en la tasa de interés y un sesgo más agresivo en su política monetaria generaron volatilidad en las acciones, provocando pérdidas en todos los sectores americanos.

La perspectiva de una hoja de balance de la Fed (Quantitative Tightening) cada vez más reducida y tasas más altas ha llevado a algunos inversores a vender activos de riesgo, incluidas acciones de empresas de tecnología que prometen rendimientos futuros y criptomonedas.

El banco central también está listo para aprobar una ronda final de compras de activos y reanudar las deliberaciones sobre cómo y cuándo revertir la expansión de su hoja de balance impulsada por la pandemia hasta niveles de u$s 9 billones.

La Fed publicará su declaración de política a las 3 de la tarde de hoy (hora Argentina) aunque es probable que la mayor parte de la atención se centre en la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell, a las 3:30 p.m.

Los inversores también están monitoreando las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania que han llamado la atención de los aliados de la OTAN.

Argentina rebota

Los bonos argentinos ensayan un rebote a comienzo del miércoles en todos los tramos de la curva.

Los Globales 2029 y 2030 suben 0,95% y 1,01% respectivamente, mientras que la parte media avanza 1,1% y 0,85% en el caso de los Globales 2035 y 2038. Finalmente, en el extremo más lago, la deuda sube 1,1% en el Global 2041 y 1,06% en el caso del Global 2046.

Pese al rebote actual, los Globales siguen muy deprimidos, habiendo tocado mínimos históricos esta semana.

En el acumulado del último mes, la deuda pierde 11% y los rendimientos se desplazaron al alza, con las tasas cortas de los bonos en niveles de 26% y la deuda más larga rindiendo 20%.

Parte de los Globales operan con paridades debajo del 30%, a la vez que la curva se ha empinado negativamente aún más, lo cual refleja que el mercado sigue dudando de la capacidad y/o voluntad del Gobierno de hacer frente a sus compromisos de deuda.

Debido a la fuerte baja, el riesgo país alcanzó nuevos máximos esta semana e inicia el miércoles en 1930 puntos.

Los analistas de Cohen explicaron que el viento en contra del contexto externo se va haciendo cada vez más fuerte.

"La directora gerente del FMI, Kristalina Giorgieva, alertó que los países con alta deuda en dólares deberían actuar rápidamente. Por el lado argentino, el ministro Guzmán admitió que el país "necesitará más tiempo para pagar", por lo que crece la incertidumbre sobre si el país podrá evitar el default en marzo (el 21 y 22 de marzo vencen u$s 2836 millones)", dijeron.

Además, agregaron: "El viernes se deberán afrontar pagos por u$s 722 millones y el martes por u$s 369 millones, por lo que, en caso de abonarse, dejaría a las reservas netas (hoy en u$s 1300 millones) en menos de u$s 300 millones".

Finalmente, en cuanto al impacto en los bonos, desde Cohen afirmaron que, en l o que va de enero mantienen un comportamiento de "high beta asimétrico"

"Esto significa que, en las jornadas en las que los bonos comparables a los locales sufren caídas, nuestros bonos sobre reaccionan, cayendo mucho más; pero, cuando se da la inversa (suba de bonos comparables), los bonos argentinos muestran ganancias bastante más acotadas o hasta pérdidas", sostuvieron.