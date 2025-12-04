En el mundo empresarial, el tiempo es uno de los recursos más valiosos. Cada minuto cuenta cuando se trata de cumplir plazos, organizar tareas y mantener la rentabilidad.

Sin embargo, la gestión ineficaz del tiempo sigue siendo uno de los principales problemas para las pymes argentinas. La buena noticia es que la tecnología ofrece soluciones simples y efectivas.

Por qué usar apps para gestionar el tiempo

La falta de organización puede traducirse en proyectos demorados, estrés y pérdida de oportunidades. Las aplicaciones de gestión del tiempo permiten planificar tareas, automatizar procesos y reducir errores. Además, ayudan a mejorar la comunicación entre equipos y a optimizar la operación diaria.

Foto: archivo.

1. Organización visual para equipos

Entre las apps para organizar, Trello se convirtió en una herramienta indispensable para quienes buscan ordenar proyectos de manera clara y colaborativa. Su sistema de tableros y tarjetas permite asignar tareas, establecer plazos y seguir el progreso en tiempo real. Es ideal para pymes que necesitan coordinar equipos sin depender de interminables cadenas de correos.

Disponible en versión gratuita, Trello se adapta a cualquier dispositivo y ofrece integraciones con otras plataformas como Slack y Google Drive.

2. Gestión financiera y operativa en un solo lugar

Además de organizar tareas, las pymes necesitan controlar pagos, inversiones y créditos sin perder tiempo en trámites. Aquí entra en juego Galicia Office, la app renovada que centraliza la operatoria financiera desde el celular.

Permite pagar proveedores, acceder a líneas de crédito, invertir en dólar MEP y operar con múltiples CUIT en una sola cuenta. Con login biométrico y vistas personalizables, Galicia Office no solo agiliza la gestión financiera, también libera tiempo para enfocarse en lo estratégico. Una herramienta clave para integrar la planificación operativa con la administración del negocio.

Foto: Pexels, edit El Cronista

3. Seguimiento de tiempo gratuito

Para quienes buscan medir con precisión cuánto tiempo dedican a cada tarea, Clockify es la opción ideal. Esta app gratuita permite registrar horas trabajadas, generar informes y visualizar la productividad del equipo. Es perfecta para pymes que necesitan controlar proyectos y estimar costos sin invertir en software complejo.

Disponible en web y móvil, Clockify ofrece funciones avanzadas como temporizador Pomodoro y reportes detallados, todo sin costo para equipos ilimitados.

Las ventajas de integrar estas herramientas

Combinar aplicaciones que aborden diferentes aspectos del negocio (organización, finanzas y control de tiempo) permite a las pymes mejorar su eficiencia global. Mientras Trello ordena proyectos, Clockify mide productividad y Galicia Office simplifica la gestión financiera, creando un ecosistema digital que reduce fricciones y potencia resultados.