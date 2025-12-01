Administrar una pequeña o mediana empresa en Argentina no es tarea sencilla, ya que la falta de tiempo, la presión por reducir costos y la necesidad de adaptarse a cambios constantes pueden llevar a cometer errores que afectan la rentabilidad y el crecimiento.

Por ese motivo, conocer cuáles son los errores más frecuentes que surgen en las pymes es el primer paso para evitarlos.

1. No llevar un control detallado de gastos

Muchas pymes operan sin un registro claro de sus egresos, lo que dificulta la toma de decisiones. Sin datos precisos, es imposible saber dónde ajustar. La recomendación es implementar herramientas digitales que permitan visualizar gastos en tiempo real.

2. Mezclar finanzas personales y del negocio

Uno de los errores más comunes es usar la misma cuenta para gastos personales y empresariales, lo que complica la conciliación y puede generar problemas fiscales. Hoy existen soluciones que simplifican esta separación y facilitan la gestión integral.

Una de ellas es la App Galicia Office, la app renovada para empresas, permite operar con múltiples CUIT desde un solo dispositivo, realizar pagos a proveedores y servicios, acceder a todas las líneas de crédito disponibles, invertir (incluyendo operaciones de dólar MEP) y hasta pagar con QR.

Además, incorpora login biométrico para mayor seguridad y vistas personalizables que ayudan a priorizar la información más relevante para cada negocio. Con estas funcionalidades, separar y administrar las finanzas se vuelve más simple y seguro.

3. Ignorar la planificación financiera

Trabajar “día a día” sin proyectar ingresos y egresos es un riesgo que puede llevar a la falta de liquidez. Elaborar presupuestos y usar herramientas que integren cobros, pagos y créditos ayuda a anticipar escenarios y evitar sorpresas.

4. No aprovechar la tecnología

La resistencia a digitalizar procesos genera pérdida de tiempo y errores manuales. Hoy existen soluciones que permiten automatizar pagos, conciliación bancaria y hasta inversiones, reduciendo costos y mejorando la eficiencia .

5. Falta de seguimiento de indicadores clave

No medir la rentabilidad, el flujo de caja o el nivel de endeudamiento impide detectar problemas a tiempo. Las apps de gestión financiera ofrecen paneles claros para monitorear estos datos y tomar decisiones estratégicas.

Conclusión: Evitar estos errores no solo mejora la salud financiera de la pyme, sino que también libera tiempo para enfocarse en el crecimiento. La digitalización, con herramientas como la App Galicia Office, se convierte en un aliado indispensable para simplificar la administración y potenciar la competitividad.