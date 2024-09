Por qué caen el dólar blue y MEP y cuánto más pueden bajar

La brecha entre el dólar minorista que venden los bancos, que ya superó los $ 1000 en el caso de las grandes entidades comerciales, y el dólar libre cayó a mínimos del 25%, por lo que en las mesas ven oportunidad de compra.

El blue bajó 3% a $ 1255, mientras el MEP y el contado con liquidación retrocedieron 2% a $ 1257 y $ 1272, respectivamente, aunque el repunte del MEP y del CCL a última hora, luego de las cuatro de la tarde, cuando el mercado informal ya había cerrado, daba la pauta que el blue había tocado un piso. En especial si se toma en cuenta los $ 1500 a los que había llegado el paralelo hace menos de dos meses, el 12 de julio pasado.

¿A qué obedece la baja?

El factor estacional de principios de mes ayuda, ya que muchos deben vender dólares para pagar los gastos que vencen a principios de mes. Por otro lado, obedece al blanqueo, ya que se ve CCL inverso, de ahorristas que envían sus dólares a la Argentina para ingresar al blanqueo. Otros que venden divisas en el informal para blanquear pesos.

De hecho, los depósitos privados en moneda extranjera crecieron u$s 133 millones el lunes, última cifra que informa el BCRA, lo que lo convierte en el nuevo mayor registro desde el 14 de agosto pasado.

Blanqueo suma

En el mercado ven el blanqueo que está tomando un ritmo de entre u$s 1500 millones y u$s1800 millones por mes, por lo que a fin de año prevén que puede llegar a entre u$s 7000 millones y u$s 7500 millones, ya que confían en que se extienda hasta el 31 de diciembre.

Los depósitos acumulan un alza de u$s 858 millones en las últimas 15 ruedas, pero si se le suma lo del martes, miércoles y jueves, más lo que habrá este viernes, se calcula en u$s 650 millones más, por lo que llegará a u$s 1500 millones.

Uno de los grandes bancos que más share tiene ya abrió 8500 cuentas, cuando con Macri abrieron 20.000, pero en este caso el blanqueo recién comienza.

Cifras

Ya tuvieron ingresos por u$s 150 millones y $ 3000 millones, aunque menos del 20% de las cuentas tiene saldo por el momento. Si se traslada su market share al resto del mercado, da que se exteriorizaron alrededor de u$s1500 millones a través de 85.000 cuentas.

Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X, hicieron eco sobre el mercado, al vaticinar que "los pesos van a faltar, los dólares van a sobrar y el dólar financiero va a converger al dólar oficial".

Internas del blue

El runrún de la City tratando de entender la abrupta baja de la divisa en las cuevas la explican por un jugador grande vendiendo en el blue, razón por la cual los compradores se corrieron: "Este vendedor estaba muy apalancado, tomó bastante deuda en pesos". Sospechan de una Alyc vinculada a un ministro del gobierno anterior. Cosas que no se pueden comprobar.

Como la esperanza de las buenas noticias que se vienen en el último trimestre del año, tal como se informó en un paper confidencial que circuló por despachos del Gobierno.

Enumeran el REPO con bancos del exterior por entre u$s 4000 millones y u$s 4500 millones, que cubriría todos los pagos de capital de los bonos que vencen en enero y julio de 2025 y además enero de 2026. Además, un acuerdo con FMI de la mano de la llegada de Jose Luis Daza como intermediario con el FMI y bancos del exterior.