Los créditos en dólares al sector privado son récord, al superar la barrera de los u$s 20.000 millones, y el Gobierno quiere potenciarlos. Como puntapié inicial, desde el gabinete económico encomendaron al Banco Nación que empiece a dar créditos en dólares a tasa del 0% a cinco años para el agro. También le prestará al agro al 19% en pesos a cinco años. Para Santa Fe, por acuerdo con el gobierno provincial que subsidia 3 puntos, la tasa en pesos será del 16%. Los préstamos los presentará este martes el presidente del BNA, Darío Wasserman, y van a durar hasta el 15 de abril. El límite para las nuevas líneas es de hasta u$s 1,5 millón por cliente como máximo, y no hay un cupo establecido, mientras la línea en pesos es de hasta $ 2000 millones por persona jurídica para maquinaria. La de pesos rige hasta el 15 de abril, luego sube 3 puntos la tasa. La de dólares se mantiene hasta mayo. Para maquinaria usada, la línea en pesos es del 24% y en dólares a 4%. Habrá también créditos para capital de trabajo por plataforma digital al 35% en pesos a 12 meses hasta $ 65 millones, y créditos para camiones, remolques y utilitarios a tasa fija del 21%. En febrero, el stock de los préstamos en dólares subió 2,4% mensual, el saldo llegó a u$s 20.251 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 45%, contra los u$s 13.966 millones al cierre del mismo mes del año anterior. El 72,3% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, los cuales aumentaron un 3,1% mensual y un 37,3% anual. “Los sectores de la economía que están mostrando mayor dinamismo en este período son el agro, la minería y el petróleo, actividades que tienen sus ingresos ligados a la exportación y, por consecuencia, nominados en moneda extranjera". “La inestabilidad política mundial y los conflictos desatados recientemente pueden afectar los tipos de cambio y el comercio internacional en los meses próximos y atentar contra este crecimiento”, precisa Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. En cuanto a pesos, en febrero el saldo total de préstamos al sector privado subió en términos nominales un 1,1% mensual, el saldo llegó a $ 93,5 billones, presentando un crecimiento interanual del 54,7%, contra los $ 60,4 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 1,8%, y un incremento anual del 16,7%. “Se repite este mes el bajo nivel de colocaciones del mes anterior para las operaciones nominadas en pesos". “Al igual que durante enero, solamente los hipotecarios pudieron superar el valor de la inflación mensual. Tampoco beneficia el endeudamiento en pesos a aquellos sectores que poseen ingresos en dólares, debido a la caída del valor de la divisa en los últimos días”, precisa Barbero. Se completan cinco meses consecutivos de caída en términos reales para los préstamos personales. Los niveles actuales de la tasa de interés no presentan un incentivo para endeudarse ante la baja de precios proyectada. Por otra parte, un segmento de la clientela no está calificando para nuevas operaciones hasta que no regularice su situación de morosidad, o hasta que los bancos no reduzcan los niveles de riesgo admitido al nivel de los valores vigentes durante el primer semestre del 2025. En tanto, el saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito disminuyó un 7,8% mensual, el saldo llegó a u$s 807 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 3,7%, contra los u$s 778 millones al cierre del mismo mes del año anterior. Este sector se mantiene estable durante el último año.