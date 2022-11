"La Tesorería es un colador": el gurú del blue arremetió duro contra el BCRA por la compra de bonos y advirtió por nuevos ajustes

En un contexto de recesión, los expertos esperan más obstáculos en la economía argentina de cara al 2023. El economista Salvador Di Stefano habló sobre el endeudamiento que enfrenta nuestro país y sus consecuencias.

El especialista financiero arremetió duramente el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que compró "más de u$s 7.000 millones en bonos" para sostener la cotización del mercado. "Esta se financió con emisión monetaria y posterior absorción de pesos vía leliq", afirmó Di Stefano.

"El mercado de la deuda está saturado, se compra deuda el propio Gobierno y se convalida tasas estrafalarias", concluyó el gurú de la City.

A través de sus redes, analizó también el panorama económico de los próximos meses y anunció un escenario desalentador para el 2023.

Mi ANSES: nuevos trámites por WhatsApp para cobrar un bono de $45.000



Fin de semana largo y asuetos extras: sin feriado, estos son los días no laborables de noviembre







PRÓNOSTICO DEL MECADO: FALTA DE DÓLARES, RECESIÓN E INFLACIÓN

"Basta con ver las estadísticas monetarias y fiscales, el Gobierno nos lleva a una recesión nunca antes vista" , sentenció Di Stefano en su análisis.

Según el economista, el Gobierno está reduciendo el gasto público, pero aún no logra superávit fiscal, lo que lleva a una "gran contracción en los pesos" que circulan en nuestro país. Esta situación "restringió las importaciones, agudizo el cepo y no genera confianza ", explicó.

Otro factor alarmante para el gurú es el incremento de la deuda. Las reservas actuales suman u$s 38.676, mientras que el endeudamiento es de u$s 55.174. En el último año, la deuda del BCRA aumentó 96,9%. "Si no hay un aumento importante en las reservas, será difícil sobrellevar el verano", alertó.

Italia busca argentinos y ofrece trabajo para cubrir estos puestos, ¿cómo acceder?



AHORA | Declaran día no laborable para el próximo martes, ¿a quiénes afecta y cómo queda el calendario de noviembre?







PRONÓSTICO DEL MERCADO: ¿QUÉ RECOMIENDA DI STEFANO?

El especialista afirma que la única posibilidad de acomodar las cuentas públicas pasará por "un ajuste en el tipo de cambio" y afirma que "en caso de que se postergue este ajuste, será inevitable un aumento de la brecha cambiaria".

"Las reservas son muy escasas y de no llegar a nuevos desembolsos internacionales terminaremos el año con reservas por debajo de los niveles actuales" , sentenció.

WhatsApp modo "Dragon Ball": la aplicación suma una función para mandar audios con la voz de todos los personajes

Feriado de noviembre: cuándo es fin de semana largo y cuántos quedan en 2022