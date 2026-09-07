El presidente y socio fundador de Silver Cloud Advisors, Augusto Darget, participó este lunes de Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde desestimó un escenario de “dramatismo” electoral en materia financiera.

Según el especialista, el mercado actual se mueve bajo una conducta defensiva. Observó un comportamiento donde la gente está “dolarizando las carteras continuamente”, motivada por “el miedo a comprar” instrumentos de corto plazo.

Pese a esta tendencia, Darget destacó que los fundamentos macroeconómicos, como las reservas, el programa fiscal y el riesgo país, muestran señales de alivio.

La fatiga de la dolarización

Para Darget, esta cobertura masiva podría haber alcanzado un punto de saturación. Sostuvo que la actual dolarización es “espectacular”, aunque advirtió sobre un cambio de conducta inminente: “En algún momento la gente se va a cansar de comprar dólares”.

Recordó que, históricamente, el ajuste por precios supera al tipo de cambio en el largo plazo. A su juicio, esto llegará a un punto en el que el ahorro se volcará nuevamente al consumo. “En algún momento, la gente va a decir: ‘ya no pasa nada con el dólar, la inflación siempre sube más que el dólar en este país’. Y lo va a utilizar para consumir”, señaló.

En otro tramo de la charla, argumentó que no se puede hablar de un problema cambiario cuando los resultados operativos son positivos, en referencia a la balanza comercial y al plan del Banco Central para sumar reservas.

“Vemos al Banco Central comprando dólares todos los días y bajando el riesgo país. Y viene alguien y te dice que el problema es el tipo de cambio. ¿Me estás cargando?”, cuestionó con ironía.

Oportunidades de inversión

En ese sentido, Darget identificó oportunidades en títulos que ajustan por inflación. Al respecto, consideró que el mercado está ignorando activos con rendimientos excepcionales. “Hoy hay bonos argentinos que te ofrecen ajuste por inflación más ocho. Me parece que eso está desarbitrado”, afirmó.

Incluso, recomendó a los empresarios utilizar estos activos para cubrir sus erogaciones futuras. “Deberían comprar varios años de ese producto para tener hedgeado lo que tienen que pagar en sus erogaciones. Hay títulos muy atractivos por ese lado”, señaló.

En paralelo, el experto hizo especial hincapié en los activos de largo plazo, como los bonos post 2027 en pesos ajustados por CER. “Sabemos que, en períodos largos en este país, el ajuste por inflación le gana a la tasa de interés y al dólar. Entonces, me parece muy atractivo”, completó.