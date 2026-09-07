El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, mantuvieron en Mendoza una intensa jornada de trabajo. Ambos profundizaron una mirada compartida sobre el modelo de desarrollo que necesita el país, con foco en la producción, el trabajo y la obra pública.

La agenda incluyó reuniones de gestión, intercambio de experiencias y encuentros con representantes empresariales. Los dirigentes coincidieron en pensar el desarrollo desde las provincias y los municipios, articulando al Estado con quienes producen e invierten en cada territorio.

Stevanato llega al encuentro respaldado por una gestión consolidada. Reelecto con el 53% de los votos, el intendente sostiene una fuerte inversión en infraestructura urbana y desarrollo productivo de la localidad. Su plan combina asfaltado, extensión de servicios y recuperación de espacios públicos.

Esas obras alcanzan también a las zonas rurales del municipio mendocino. Conectar el campo permite reducir costos de traslado y fortalecer la producción local, según explicaron durante la visita los equipos técnicos que acompañaron a ambos dirigentes.

Esta modalidad tiene su correlato en La Rioja con el Plan Angelelli, que funciona como herramienta de intervención integral en los barrios. El programa combina viviendas, urbanización y servicios básicos para mejorar la vida cotidiana de los vecinos. A esto se suma un sistema de transporte estatal, Rioja Bus, que garantiza movilidad en zonas donde el servicio privado no llega.

El rol del Estado: tema de agenda

Quintela y Stevanato coincidieron además en el rol de las empresas con participación estatal. El Estado debe sostener herramientas para impulsar sectores estratégicos sin reemplazar al sector privado.

La reindustrialización del país apareció como otro eje central de la conversación. Recuperar capacidad industrial implica agregar valor en origen y fortalecer economías regionales, incorporando tecnología y desarrollando proveedores locales en cada provincia.

Ambos remarcaron que la industria no puede concentrarse en pocos puntos del país. Un proyecto federal necesita provincias que produzcan y municipios preparados para acompañar ese crecimiento con infraestructura y conectividad adecuadas.

El turismo también ocupó un lugar destacado en la agenda compartida. Ambos entienden que embellecer las ciudades constituye también una política de desarrollo económico, capaz de generar mejores condiciones para vivir e invertir en cada territorio.

En Maipú, esa concepción se plasma en el enoturismo y el oleoturismo. Mendoza articula inversión pública, identidad local y sector privado para potenciar esas actividades. La Rioja, por su parte, fortalece sus propios destinos turísticos para diversificar su matriz económica.

Entrelazar vínculos de cara al armado que busca enfrentar a Milei en 2027

El encuentro entre Quintela y Stevanato trasciende la agenda de gestión compartida. La reunión adquiere también una dimensión estrictamente política de cara al escenario electoral que se avecina.

Quintela viene tejiendo vínculos, reuniones y acuerdos con distintos sectores y dirigentes del país. El riojano ya ocupa un lugar relevante en la discusión sobre el armado que buscará enfrentar a Javier Milei en 2027.

La presencia de Stevanato en esa agenda no resulta casual. El intendente mendocino tiene gestión, volumen electoral y proyección política para disputar el futuro de su provincia, y eventualmente sumarse a una construcción de escala nacional.