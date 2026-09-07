¿Cómo invierten quienes construyeron algunas de las mayores fortunas de Wall Street? Parte de la respuesta puede encontrarse en el formulario 13F, una declaración trimestral que los grandes administradores institucionales presentan ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para informar determinadas posiciones en acciones y otros valores negociados en el mercado estadounidense.

Estos documentos ofrecen una foto de una parte de la cartera al cierre de cada trimestre y se publican con varias semanas de demora, por lo que requieren que se los mire mucho más de cerca.

Aun con ese alcance limitado, permiten identificar en qué compañías colocan capital algunos de los gestores más reconocidos y, a partir de tres gigantes que aparecen en los registros más recientes, comprender las distintas filosofías que orientan sus decisiones.

Warren Buffett y American Express: invertir como dueño de un negocio

Berkshire Hathaway declaró 151,6 millones de acciones de American Express al 30 de junio de 2026, equivalentes al 22,5% del capital de la compañía, según la información financiera presentada ante la SEC.

La participación incluye además el grupo de cinco inversiones que concentraba el 66% del valor de la cartera de acciones de Berkshire al cierre del semestre.

La relación comenzó en los ‘90 y resume buena parte del enfoque que convirtió a Buffett en uno de los inversores más reconocidos del mundo. En lugar de tratar cada acción como un instrumento cuyo precio debe anticiparse, el presidente de Berkshire analiza la empresa que existe detrás del papel, su capacidad para generar ganancias, la fortaleza de su posición competitiva y la calidad de sus administradores.

En la carta a los accionistas correspondiente a 2022, Buffett explicó que Berkshire compra acciones a partir de sus expectativas sobre el desempeño del negocio a largo plazo. Allí sintetizó su método con una definición concreta: se considera un selector de empresas antes que un selector de acciones.

American Express encaja en esa lógica por su modelo basado en pagos, servicios financieros y una red que vincula a consumidores, comercios y empresas.

La escala y el reconocimiento de la marca forman parte de sus ventajas competitivas, mientras que el crecimiento de la actividad y las recompras de acciones pueden aumentar el valor correspondiente a cada accionista a través del tiempo.

Buffett destacó que Berkshire completó sus compras principales de American Express en 1995 por un costo aproximado de u$s 1.300 millones. Los dividendos anuales recibidos por esa inversión pasaron de u$s 41 millones en aquel momento a u$s 302 millones en 2022.

El ejemplo muestra el principio central de la estrategia

Adquirir una participación en un negocio con características económicas duraderas y permitir que el crecimiento y la reinversión actúen durante décadas asegura la sustentabilidad de la cartera a lo largo del tiempo.

Su método exige además pagar un precio compatible con el valor intrínseco estimado, trabajar dentro de sectores que comprende y conservar liquidez para aprovechar oportunidades. La estructura de Berkshire, alimentada por los fondos provenientes de sus aseguradoras, le brinda una capacidad de inversión y un horizonte distintos de los disponibles para una cartera minorista.

Ray Dalio y Amazon: el papel de las acciones dentro de una cartera global

Bridgewater Associates declaró 2.025.481 acciones de Amazon, valuadas en aproximadamente u$s 483 millones al 30 de junio de 2026. La posición surge del formulario 13F presentado el 14 de agosto, que incluía 997 valores y una cartera declarada cercana a u$s 24.376 millones.

Ese registro nos da una primera diferencia frente a Buffett: Bridgewater administra una cartera extensa, construida dentro de un enfoque global que combina múltiples mercados, activos y fuentes de riesgo. Amazon representa una de sus exposiciones accionarias, aunque el formulario regulatorio aporta la posición y guarda silencio sobre la decisión específica que la originó.

También es clave separar a Bridgewater de su fundador. Dalio completó en 2022 la transferencia del control, por lo que la posición actual en Amazon pertenece a la cartera administrada por el equipo vigente de la firma.

Su filosofía sigue siendo relevante porque las ideas que desarrolló definieron la forma en que Bridgewater interpreta los mercados y distribuye riesgos .

El enfoque más conocido es All Weather, creado inicialmente para administrar el patrimonio familiar de Dalio. La estrategia busca construir una cartera capaz de atravesar diferentes escenarios mediante activos que reaccionan de maneras distintas frente a cambios en el crecimiento y la inflación.

Según la explicación de Bridgewater, el marco contempla cuatro grandes ambientes: crecimiento superior o inferior a lo esperado e inflación superior o inferior a las expectativas. Las acciones suelen aportar rendimiento durante etapas de expansión, mientras que los bonos nominales, los títulos ajustados por inflación, el oro y las materias primas responden a otros contextos.

La clave consiste en equilibrar la contribución de cada riesgo

Una distribución pareja del capital puede continuar dominada por las acciones, cuya volatilidad suele superar ampliamente la de los bonos. Bridgewater utiliza duraciones, futuros, swaps y otras herramientas para ajustar esas exposiciones, una implementación que requiere infraestructura, garantías y controles especializados.

Desde esa perspectiva, Amazon constituye una participación dentro de una arquitectura mucho más amplia. La filosofía de Dalio asigna mayor importancia al comportamiento conjunto de la cartera que a una empresa aislada, lo que distingue su enfoque macroeconómico y diversificado del análisis concentrado de Buffett.

Bill Ackman y Microsoft: pocas empresas con alta convicción

Pershing Square informó 5.654.078 acciones de Microsoft, valuadas en unos u$s 2.093 millones al 30 de junio de 2026. La posición aparece en el 13F presentado ante la SEC el 14 de agosto y representaba una de las mayores inversiones declaradas por la firma.

Bill Ackman usa una estrategia concentrada, generalmente compuesta por un número reducido de empresas de mediana o gran capitalización. Pershing Square busca negocios de calidad, con flujos de caja previsibles, perspectivas de crecimiento y riesgos que considera acotados en relación con el rendimiento potencial. En algunos casos, el fondo también impulsa cambios operativos, financieros o de gobierno corporativo.

Microsoft permite observar esos criterios con mayor claridad porque Ackman explicó públicamente su tesis. Al revelar la inversión, indicó que Microsoft 365 y Azure constituían dos de las franquicias más valiosas dentro de la tecnología empresarial.

También destacó la integración de sus productos en las operaciones de grandes compañías, su infraestructura y la posibilidad de convertir las inversiones en inteligencia artificial en nuevos ingresos.

El precio ocupa un papel decisivo

Pershing comenzó a construir la posición después de una caída de la acción, cuando Ackman consideró que la valuación reflejaba dudas excesivas sobre el crecimiento de la nube y el gasto destinado a inteligencia artificial.

La estrategia combina así una empresa de elevada calidad con un precio que, según la evaluación del gestor, ofrecía una relación atractiva entre riesgo y valor potencial.

Qué enseñan las carteras de los grandes inversores

American Express, Amazon y Microsoft permiten observar tres maneras diferentes de invertir.

Buffett analiza negocios que pueda conservar durante décadas

Bridgewater distribuye riesgos entre numerosos activos

Ackman concentra capital en pocas compañías respaldadas por una tesis definida.

Las tres estrategias responden a estructuras institucionales, niveles de información, condiciones de financiamiento y horizontes particulares, pero tenerlas a mano sirve para entender cómo cada gestor formula sus decisiones, mientras que la conveniencia de cualquier activo depende del precio, el momento, el objetivo y el riesgo asumido por cada inversor.