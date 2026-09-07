La conductora Mirtha Legrand padece un “cuadro respiratorio bronquial”, según informó el parte médico oficial del Sanatorio Mater Dei, donde se encuentra internada por una bronquitis, a los 99 años.

Tras algunas horas de permanecer ingresada en el centro de salud, la institución reveló un informe de salud oficial y señaló: “La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”.

Según indicó el comunicado, la presentadora se encuentra en una ”habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente". Por último, sostuvieron: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha”.

Los propios familiares de la conductora informaron que se trata de un ingreso preventivo porque los profesionales de la salud buscan mantenerla monitoreada por control.

¿Qué le pasó a Mirtha Legrand antes de ser internada?

La preocupación en torno a la salud de Mirtha Legrand comenzó luego de que se ausentará de su programa durante el fin de semana. La conductora permaneció en su domicilio y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale.

Durante la emisión del pasado sábado, Viale, al frente de “La Noche de Mirtha” indicó que su abuela no había podido estar presente por un cuadro de gripe. La decisión de que Mirtha no participara de la grabación se tomó por precaución, debido al cuadro de salud que estaba atravesando.

En las últimas horas trascendió que el cuadro habría derivado en una bronquitis y los profesionales decidieron mantenerla internada para monitorearla de cerca.

La salud de Mirtha: el reciente antecedente de abril

No es el primer problema respiratorio que enfrenta Mirtha Legrand en el año. En abril pasado, la diva atravesó un fuerte cuadro gripal por el que también debió cancelar las grabaciones de su programa.

Cinco meses atrás, el encargado de comunicar la noticia fue su nieto y productor Nacho Viale que explicó: “Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros”.

Durante ese episodio, los médicos habían recomendado que “La Chiqui” se mantenga en reposo absoluto y realice un tratamiento con antibióticos.