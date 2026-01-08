En esta noticia El plan financiero

Que la Argentina iba a cumplir con el pago de la deuda que vence mañana, estaba fuera de discusión. Si el gobierno de Javier Milei pudo hacerlo en enero del 2024 con el BCRA devastado en la gestión de Alberto Fernández, en esta ocasión lograr el pago pasaba por simplemente elegir la forma de hacerlo.

El REPO de los bancos extranjeros también estaba ya fuera de discusión. El 30 de diciembre el BCRA recibió del Tesoro los bonos en dólares necesarios para completar la transacción. Nada nuevo.

Lo que sí agrada a inversores y se refleja en los informes de mercados que circulan en las mesas de dinero es la activa participación del BCRA comprando dólares. El número a observar en el primer trimestre del año es el de las reservas internacionales. El ministro Luis Caputo destacó en el evento de Líderes de El Cronista a principios de diciembre que el BCRA no había podido acumular reservas simplemente porque las compras de dólares que realizó en 2025 entraron y salieron de la entidad monetaria: se usaban luego para el pago de los vencimientos de deuda. “Acumular reservas” será el trending topic financiero del 2026.

El plan financiero

Surgen igual algunos interrogantes. “La creciente dependencia de la financiación mediante repos sigue siendo un instrumento de doble filo. Por un lado, la disminución progresiva de los diferenciales y la mejora de las condiciones de las garantías en las sucesivas operaciones de repos apuntan a un mejor acceso al mercado y a una recuperación gradual de la credibilidad. Por otro lado, esta estrategia concentra los vencimientos en moneda fuerte en 2027, lo que plantea un desafío futuro de refinanciación y riesgo”, destaca Grit Capital.

“Desde una perspectiva crediticia y de calificación, es probable que este enfoque se considere favorable solo si va acompañado de una acumulación sostenida de reservas y un plan claramente articulado para gestionar el perfil de vencimientos emergentes. En consecuencia, la suficiencia de reservas sigue siendo la variable macroeconómica más importante en la trayectoria de Argentina hacia nuevas mejoras de calificación y diferenciales soberanos más ajustados”, agrega.

El plan financiero de ahora en más pasa por volver a emitir deuda en los mercados internacionales de crédito. Pero el ministro Caputo no da señales de apurarse en ese sentido. Apuesta a ver una caída sostenida del riesgo país en las próximas semanas. Las compras de dólares del BCRA servirán para apuntalar esa expectativa.

Los números del 2026 estarán más influidos por la demanda de pesos que se espera en la economía. Con crecimiento esperado de 4%, el BCRA tiene margen para inyectar pesos en la plaza vía la compra de dólares sin afectar las expectativas inflacionarias

¿Qué harán los bonistas con los u$s 4300 millones que reciban en sus cuentas mañana por el vencimiento de Bonares y Globales? ¿Habrá reinversión? En general el mercado se anticipa a ese fenómeno con subas en las semanas previas en los precios de los bonos. Llegado el pago, las paridades no lo sienten. El que compra está compensado con el que vende (lo que compró en las semanas previas). Veremos desde mañana si se repite este fenómeno.

Pero los números del 2026 estarán más influidos por la demanda de pesos que se espera en la economía. Con crecimiento esperado de 4%, el BCRA tiene margen para inyectar pesos en la plaza vía la compra de dólares sin afectar las expectativas inflacionarias. La monetización de la economía en paralelo está en bajos niveles. Todo está listo por este lado por la aparición en cuentagotas de Santiago Bausili captando dólares para sus arcas. El proceso es muy gradual.

Pero es música para inversores.