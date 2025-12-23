En esta noticia El problema de fondo: las reservas

El esquema cambiario del Gobierno sigue generando dudas en el mercado. Según el economista Christian Buteler, el dólar en Argentina no flota de manera genuina, aun con los ajustes introducidos en las bandas.

“Hace ruido, esa certidumbre que vos le querés dar a que el dólar flota dentro de la banda. No, no está flotando”, afirmó el economista en diálogo con el periodista Maxi Montenegro, al cuestionar la más reciente intervención del Tesoro.

La política anunciada por el Banco Central (BCRA) modifica el esquema de bandas cambiarias: desde abril, el rango de flotación se expandía a un ritmo del 1% mensual, pero a partir del 1° de enero de 2026 comenzará a ajustarse por la inflación, actualmente en torno al 2,5%.

La medida permitirá una corrección más rápida del tipo de cambio y apunta además a facilitar el objetivo oficial de sumar cerca de u$s 10.000 millones en reservas internacionales el próximo año.

Sin embargo, para Buteler, las intervenciones del Gobierno dentro de la banda cambiaria terminan debilitando la certidumbre que el propio esquema busca transmitir al mercado.

“Si vos estás interviniendo para mantener un determinado precio, para suavizar un movimiento y demás, es porque no flota libremente ”, explicó. En ese sentido, cuestionó que el Tesoro compre dólares por fuera del mercado y luego venda dentro de la banda para moderar la cotización, una práctica que -según señaló- ya se había utilizado en otros momentos, como en la previa de las elecciones legislativas de octubre antes del acuerdo con Estados Unidos, y vuelve a repetirse ahora.

Para el economista, si el objetivo es acumular divisas para afrontar pagos de deuda futuros, las compras en bloque pueden tener sentido, pero advirtió que “comprar por un lado y vender por el otro” para influir en el precio del dólar termina siendo inconsistente con la regla cambiaria .

“El mejor esquema para mí es el de la flotación sucia”, explicó. Se trata de un régimen en el que la moneda fluye libremente y el Banco Central interviene solo ante disrupciones puntuales para suavizar movimientos bruscos.

Aun así, dentro del esquema de bandas vigente, Buteler consideró acertada la decisión del Gobierno de ajustar el techo por inflación, aunque aclaró que no se trata del mejor sistema. “No es el esquema ideal, pero es mejor al dólar fijo que teníamos antes”, afirmó.

Señaló que una actualización por inflación desde el principio del programa habría permitido preservar el margen entre el tipo de cambio y el techo de la banda.

“Capaz hubiese sido mejor todavía si hubiésemos ajustado por inflación desde el momento cero”, remarcó Buteler. En ese escenario, explicó, se habría preservado la diferencia entre el precio del dólar -entonces en torno a 1.200- y el techo de la banda, cercano a 1.400, lo que hoy permitiría un mayor margen para comprar divisas sin quedar tan cerca del límite superior.

El problema de fondo: las reservas

Buteler advirtió que la actualización del techo de la banda por inflación no resuelve por sí sola el problema de fondo . Mientras el dólar se mantenga apenas un 4% o 5% por debajo del límite superior, cualquier demanda extra del Banco Central para comprar dólares tenderá a presionar al alza el tipo de cambio.

“Con un dólar que hoy está al 4% del techo de la banda, cualquier demanda adicional va a hacer que el tipo de cambio suba, porque dólares no sobran”, explicó. Según señaló, mientras el precio se mantenga tan cerca del límite, el margen para acumular reservas seguirá siendo muy reducido, incluso con el nuevo esquema de actualización.

Para Buteler, la nueva política es una mejora frente al esquema anterior, porque evita que el límite cambiario se atrase en términos reales frente a la inflación. Sin embargo, advirtió que ese cambio, por sí solo, no asegura una mayor acumulación de reservas, un punto clave si el Gobierno quiere afrontar los pagos de deuda o intentar acceder a un financiamiento.