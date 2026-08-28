Los analistas están siguiendo con mucha atención el giro estratégico que está dando ACS a sus negocios. Este cambio de perfil no significa que abandone el área de construcción como pilar de su crecimiento, sino que desde hace un tiempo a esta parte no se les pasó por alto la apuesta que el Grupo que lidera Florentino Pérez está haciendo por los centros de datos y las infraestructuras necesarias para alimentar el auge de la inteligencia artificial.

En concreto, la multinacional cuenta con más de 9 GW de capacidad instalada a través de sus filiales Turner, Hochtief, Cimic, Dragados, Leighton Asia y Dornan Group , a lo que se añade una cartera EPCM valorada en 14.300 millones de euros.

Es cierto que la transformación del perfil de ACS en dirección a este boom tecnológico no es exclusiva de la constructora. El 61% de las compañías españolas están llevando a cabo fuertes inversiones en inteligencia artificial. Iberdrola es una de las empresas que más impulso le está dando a la IA. La eléctrica busca anticiparse al cambio de modelo energético con la puesta en marcha del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial.

El sector de las finanzas también reserva un lugar destacado a la IA. En seguros destaca Mapfre con más de 130 procesos. BBVA y CaixaBank cuentan con procesos para el desarrollo de actividades internas y servicios al cliente. Telefónica marcha en punta entre las telecos. Y así podríamos continuar con el resto de segmentos que conforman la actividad económica de España.

El caso ACS

La vuelta de tuerca que pegó la empresa en su estrategia de negocio podría resumirse en la frase “de construir para terceros a ser propietario” .

A esta definición se sube el analista de XTB, Adrián Hostaled, quien sostiene que ACS busca pasar de construir centros de datos para terceros a convertirse también en promotor, inversor y operador de sus propios activos digitales. Destaca, además, que la principal constructora española cuenta con una cartera de proyectos potenciales superior a 11 GW en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.

Así las cosas, el experto afirma que el Grupo aspira a que su negocio de centros de datos, incluyendo construcción, propiedad de activos y servicios ‘cloud’ y ‘edge’, alcance una valoración de capital superior a 25.000 millones de euros en 2030, con ingresos anuales de entre 20.000 y 25.000 millones de euros en ingeniería, construcción y centros de datos.

Para XTB, la empresa de Pérez va mucho más allá de la construcción de centros de datos. Porque está poniendo el foco en fibra, electricidad, construcción y operación, piezas que forman parte de una misma carrera por aumentar la capacidad mundial de computación.

En esta línea, Hostaled asevera que ACS está tratando de capturar no solo la construcción directa de estos activos, sino también las infraestructuras críticas que los sostienen, desde redes de fibra de alta capacidad hasta sistemas eléctricos de transmisión. “El objetivo es reforzar su posición como socio integral de grandes operadores tecnológicos , compañías de telecomunicaciones y gestores de red”, explica.

Es más, de acuerdo con los datos recopilados por XTB, el pipeline del grupo contaba además con el suelo asegurado y el 80% del suministro eléctrico contratado en sus emplazamientos de España, Estados Unidos y Australia.

Hay que recordar que Barclays ya resaltó esta posición en marzo al considerar que ACS ofrece la exposición más directa al crecimiento de los centros de datos entre las constructoras europeas.

La nueva estrategia detrás de ACS: cuando la IA permite escalar de una forma jamás imaginada (foto: Wikimedia Commons + ChatGPT)

Coravel, la joya de la corona

De acuerdo con Dow Jones Newswires, una de las piezas fundamentales de esta nueva estrategia que está implementando ACS es Coravel, la plataforma nacida de la alianza al 50% alcanzada con Global Infrastructure Partners (GIP) , la división de infraestructuras de BlackRock.

La sociedad arrancó con una cartera de 1,7 GW en desarrollo en España, Estados Unidos y Australia, valorada en más de 2.000 millones de euros, y tiene como objetivo alcanzar 3 GW de capacidad en 2030.

De hecho, Coravel firmó un acuerdo de arrendamiento a largo plazo con un gran operador tecnológico para unos 140 MW de capacidad en su campus de Dallas-Fort Worth, Texas.

Lo cierto es que al echar un vistazo a todos los pasos que dio ACS en este terreno, puede verse con claridad que la apuesta por la inteligencia artificial y todo el entramado que la rodea empieza a ser mucho más que una actividad complementaria. “ACS no quiere limitarse a construir la infraestructura de la IA: quiere participar también en su propiedad y explotación” , es la conclusión.

La otra apuesta: contratos de riesgo medio y bajo junto a un ciclo de diversificación

Kevin Kouam, analista de Bloomberg Intelligence, sostiene que la apuesta por los negocios estratégicos -como los centros de datos para IA- y los contratos de bajo riesgo permitirán a ACS un crecimiento del Ebitda en unos 1.200 millones de euros hasta 2028.

“Reducir los costes generales y reforzar la disciplina en la adjudicación de proyectos, sin incrementar el riesgo de ejecución en contratos de mayor tamaño y complejidad, será clave para mantener estas mejoras”, asegura Kouam.

De hecho, según la casa de análisis, ACS ya trabaja para lograr que esa cartera de pedidos sea de calidad y esté bien ejecutada, al priorizar contratos colaborativos y proyectos de riesgo medio y bajo, mejorando así la previsibilidad de los márgenes y de la generación de caja.

A fin de reforzar esta línea de acción, Kouam recuerda que, en 2025, el 94% de los contratos de ACS fueron clasificados como de bajo riesgo, frente al 65% registrado en 2017, “un cambio que se vio reforzado por revisiones conjuntas de las licitaciones, una supervisión centralizada de los principales proyectos y un mayor uso de la construcción modular y de modelos integrados de ejecución”.

A modo de conclusión, es correcto afirmar que estos controles permitieron elevar la cartera de pedidos hasta los 106.000 millones de euros, repartidos entre centros de datos, transporte, defensa, minerales críticos e infraestructuras energéticas, logrando una diversificación que reduce la dependencia de un único ciclo económico.