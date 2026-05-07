La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 7 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este jueves, 7 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con Pajarito simboliza libertad, esperanza y mensajes sutiles de tu intuición. Si Pajarito aparece herido o atrapado, indica vulnerabilidad y necesidad de cuidar tus ideas. El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.