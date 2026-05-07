La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 7 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con el Enamorado sugiere decisiones afectivas y la búsqueda de armonía entre corazón y razón. Puede indicar tentaciones o encrucijadas, pidiéndote elegir con honestidad y compromiso. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.