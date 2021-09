Bonos en caída libre: ya están un 6,5% por debajo del valor previo a las PASO

Los bonos argentinos inician la semana con fuertes bajas. La crisis política y las medidas económicas que intenta llevar adelante el Gobierno para dar vuelta el resultado de las elecciones PASO en las generales de noviembre preocupan al mercado, que refleja esa desconfianza con su desinterés en la deuda argentina.

Todos los tramos de la curva de ley extranjera abren con caídas abultadas a comienzo de la semana. La parte corta muestra bajas de 0,8% tanto para el Global 2029 como para el Global 2030. En el tramo medio, los bonos a 2035 y 2038 pierden 0,77% y 1,4% respectivamente, mientras que en el extremo más largo de la curva, los bonos a 2041 y 2046 anotan retrocesos respectivos de 0,7% y 1,1%.

Con la caída actual, los bonos acumulan pérdidas de más de 7% en el último mes y de esta manera, la deuda vuelve a rendir por encima del 20% en el tramo corto y por encima del 16% en promedio en el tramo más largo.

Tanto la curva de ley local como de ley internacional se muestran invertidas, lo cual demuestra la desconfianza que tiene el mercado respecto de la capacidad de pago por parte del Gobierno.

En promedio los bonos caen 12% desde el pico del lunes posterior al resultado de las PASO del 12 de septiembre . Con esta baja, los bonos se ubican un 6,5% debajo de los valores previos a las PASO.

Desde entonces, la deuda no paró de caer. Muchos tenedores de deuda argentina aprovecharon el rally inicial para desprenderse de la posición que tenían. En otras palabras, la posición técnica de los bonos volvió a jugar en contra e impidió que el rally se extienda.

Hay muchos inversores que tienen más deuda argentina de lo que les gustaría tener en cartera. Por ello, ante el rally post electoral, dieron la orden de salir a vender para bajar exposición en Argentina.

Javier Casabal, estratega de renta fija de AdCap, afirmó que lo que se vio con claridad es que la euforia por el resultado de la elección duró muy poco.

"Con el correr de las horas y los días, la suba se desvaneció porque los inversores empezaron a preocuparse por un escenario de incertidumbre respecto de la reacción del Gobierno. Parece muy temprano para esperar un cambio de humor del lado de los inversores, ya que estamos en el momento de mayor incertidumbre, con muchos headlines que pueden tener un resultado binario" , dijo Casabal.

Por su parte, Tomás Ruiz Palacios, estratega de Cohen, remarcó que dado el volumen operado se descuenta que hubo un pase de manos en los papeles argentinos, los cuales tienen una posición técnica muy adversa. Sin embargo, considera que explicar el movimiento del mercado en base a la posición técnica de los bonos no luce del todo acertado.

Para el estratega de Cohen, esta dinámica se dio porque este resultado reconfigura el sendero macroeconómico en un contexto de mucha fragilidad, al cual se le suma un nuevo director para el hemisferio occidental del FMI, con un perfil más ortodoxo.

"En la Argentina actual no se puede proyectar nada a 2023, mientras que, por otro lado, las preocupaciones inmediatas cobraron una relevancia mucho más notoria. Hoy el foco está ahí ", dijo el especialista de Cohen.

Las acciones argentinas en Wall Street, por su parte, inician el lunes mixtas. Por un lado, los papeles de Globant caen 7,4%, seguidas por MercadoLibre y Corporación América que caen 4,3% y 1,3%.

Del lado ganador, las acciones de Edenor, Vista Oil y Tenaris lideran las subas, con ganancias de 5,8%, 4,3% y 3,8% respectivamente.

wALL STREET MIRA a EVERGRANDE



A nivel global, las acciones inician la semana con números mixtos. El Dow Jones sube 0,11%, mientras que el S&P500 y el Nasdaq operan en rojo, cayendo 0,24% y 0,85% respectivamente.

En Europa, las acciones también operan sin grandes cambios luego de las elecciones de Alemania. El Stoxx600 sube 0,2%, mientras que la bolsa de España es la que más crece, con ganancias de 1,35%, seguida por el DAX alemán que gana 0,31% y el CAC40 de Francia que rebota 0,26%.





Se espera una semana cargada de tensión política por las discusiones sobre la ampliación del techo de endeudamiento norteamericano, así como también por el intento de dar aprobación definitiva al programa de infraestructura que impulsa el presidente estadounidense, Joe Biden.

Las acciones a nivel global fluctuaron la semana pasada debido a los temores sobre los problemas de deuda de la desarrolladora inmobiliaria china Evergrande, que dio un paso más hacia el default.

Si bien se esperaba que el jueves la compañía efectúe el pago de u$s 83,5 millones de un cupón de deuda, finalmente dicho pago no se efectuó y la empresa ahora tiene 30 días de gracia para pagar. En el caso en que no lo haga, se decretará el default de la compañía.

El potencial impacto de la caída de Evergrande es muy elevado, no solo a nivel financiero sino también desde el lado de la economía real. Esto es así ya que la empresa contrata a más de 200.000 personas en forma directa y más de un millón en forma indirecta.

En cuanto a los riesgos de contagio global, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que hay poca exposición directa de Estados Unidos ante la deuda de la empresa china Evergrande, pero indicó que esta sí podría afectar las condiciones financieras globales.

" La situación de Evergrande parece muy particular para China , que tiene una deuda muy alta para una economía emergente", dijo a los periodistas el miércoles durante una conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

Finalmente, Tom Wilson, director de renta variable de mercados emergentes de Schroders, agregó que dado el tamaño y las características del problema, y la capacidad de China para manejarlo, observan efectos secundarios limitados de la economía real a otros mercados emergentes o globales.

"Como Evergrande es el mayor emisor de bonos de alto rendimiento de China, ya hemos visto cierto impacto en los diferenciales de deuda de alto rendimiento de Asia y el mundo, pero esto debería ser temporal. En caso de una recesión más prolongada en el mercado inmobiliario chino, ciertos precios de las materias primas podrían verse afectados negativamente", estimó Wilson.

Petróleo en alza

El petróleo arranca la semana al alza y mantiene la racha alcista después de cinco semanas seguidas de subas.

El índice de referencia de petróleo mundial, el Brent, se ubicó en el nivel más alto en casi tres meses por segundo día consecutivo.

El petróleo ha subido constantemente este mes después de un período de incertidumbre de la demanda inducida por el Covid, con algunos de los mayores comerciantes y bancos del mundo prediciendo que los precios podrían subir más en medio de la crisis energética.

Se espera que el aumento de los precios del gas natural obligue a algunos consumidores a cambiar el consumo hacia el petróleo, lo que endurecerá el mercado antes del invierno del hemisferio norte.

Según analistas del mercado, en términos de demanda de petróleo, "la ausencia de nuevos bloqueos en Europa, la sólida recuperación de la actividad vial en China y la anulación de la prohibición de viajeros extranjeros por parte de Estados Unidos a partir de noviembre de 2021, elevan las perspectivas de alza en los próximos trimestres".