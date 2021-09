Evegrande aún no pagó su deuda y los mercados se preparan para un default

La desarrolladora inmobiliaria china Evergrande dio un paso más hacia el default . Si bien se esperaba que el jueves la compañía efectúe el pago de u$s 83,5 millones de un cupón de deuda, ese pago no se efectivizó y ahora la empresa tiene 30 días de gracia para pagar. En caso de que no lo haga, se decretará el default de la compañía.

Hay cierto temor en los mercados por un potencial default de la segunda desarrolladora inmobiliaria más importante de China. Es que muchos bancos de inversión de Wall Street e importantes firmas bancarias de Europa poseen deuda del gigante asiático y se teme un efecto contagio ante un potencial default.

El escenario es incierto ya que Evergrande es la compañía inmobiliaria más endeudada de China. Su deuda asciende a más de u$s 300.000 millones, lo cual representa cerca del 2% del PIB chino.

En una nota publicada la semana pasada, The Wall Street Journal advirtió que las autoridades chinas han urgido a las capitales provinciales a "prepararse para el impacto", dando a entender de que el Gobierno chino no va a rescatar a la compañía.

Los analistas de BBVA Global remarcaron que Evergrande es la víctima de las medidas tan restrictivas de los reguladores chinos para frenar las burbujas del mercado inmobiliario.

El efecto contagio, agregaron, se extiende a otros promotores inmobiliarios, así como a los mercados financieros nacionales e internacionales. En ese sentido, esperan un escenario de impago para Evergrande y consideran improbable que el Gobierno chino rescate a la empresa.

"Esperamos un escenario de default para Evergrande. Esto implica que no es ´demasiado grande para caer´, a menos que haya un evento positivo inesperado para la empresa, como vender sus valiosos activos. Sin embargo, incluso si el gobierno chino finalmente opta por dejar que Evergrande no pague, es probable que las autoridades chinas sigan participando en la coordinación de la continuación de los proyectos de la empresa", proyectaron los analistas de BBVA Global, Jinyue Dong y Le Xia.

"Evergrande emplea a gran cantidad de la población y sus construcciones de viviendas están vinculados a miles de millones de hogares", agregaron.

Esto refleja que el potencial impacto de la caída de Evergrande es muy elevado, no solo a nivel financiero sino también desde el lado de la economía real. La empresa contrata a más de 200.000 personas en forma directa y más de un millón en forma indirecta.

El desarrollo inmobiliario es uno de los motores del crecimiento chino, y la vivienda, el principal destino del ahorro familiar. Por lo tanto, un colapso de Evergrande tendría consecuencias en el conjunto de este sector. Estas semanas, de hecho, se han registrado protestas de clientes en algunas ciudades.

La empresa ha contratado asesores para una potencial reestructuración, y los inversores esperan una fuerte quita en la deuda. Está por verse si la empresa puede sortear el impago a corto plazo antes de iniciar un proceso de este tipo.

La próxima referencia es la semana que viene, cuando vence otro cupón de u$s 47,5 millones.

Tenedores de deuda de Evergrande

Entre alguno de los tenedores más importantes de la deuda de Evergrande se encuentran bancos de inversión históricos en Wall Street y de Europa.

Entre ellos se destaca el fondo Ashmore Group, especialista en inversiones en mercados de bonos de emergentes. También el gigante BlackRock, uno de los fondos de inversión de deuda más grandes del mundo, y bancos europeos como UBS, HSBC y Credit Suisse.

Los analistas de Cohen detallaron que las entidades financieras más relacionadas con Evergrande son, en su mayoría, bancos europeos.

"Credit Suisse, uno de los principales suscriptores de los bonos internacionales de Evergrande en la última década, envió un reporte privado a sus accionistas detallando un reducido nivel de exposición en la cartera del banco y su unidad de Wealth Management. Ejecutivos de la entidad británica con fuerte peso en Asia HSBC y del banco suizo UBS también emitieron comunicados privados a sus clientes y confirmaron públicamente que la exposición de su capital a Evergrande no es significativa", comentaron desde Cohen.

En el caso del bono a 2022, el fondo Ashmore es uno de los mayores tenedores de deuda, con poco mas del 3% del total, seguido por UBS (1,37%), HSBC (1,33%), Pictect (0,95%), Invesco, Clariden, BNP Paribas, entre otros.

Mas abajo se encuentran también gestoras como BlackRock, Allianz, Prudential y Fidelity.

En el caso del bono a 2023, los acreedores son los mismos, con BlackRock liderando las tenencias de deuda de Evergrande, con el 4,4% del total, seguido por HSBC (3,26%), Ashmore (2,62%) y UBS (1,66%).

Luego le siguen el Royal Bank of Canadá, Pudriential, Credit Agricole, Invesco, Goldman Sachs, Deutsche Bank y Allianz, entre otros.

Tom Wilson, head of Emerging Market Equities de Schroders, explicó que la posición de endeudamiento de Evergrande se ha ido construyendo durante varios años y que el valor de la deuda de la compañía tomó un valor atípico y enorme en comparación con el sector inmobiliario en general.

" Los problemas de la empresa han llegado a un punto crítico tras el marco de desapalancamiento que el Gobierno les impuso a los mayores promotores inmobiliarios en agosto de 2020. Los desarrolladores inmobiliarios debían llevar sus niveles de deuda por debajo de determinadas métricas o ´líneas rojas´", dijo.

"Estos comenzaron a afectar en los últimos meses y, en su último informe de resultados, Evergrande ya había advertido que su flujo de caja se había deteriorado en la medida en que podría incumplir. Como resultado, la situación actual no es del todo inesperada"", detalló Wilson.

Efecto contagio

Dado que se espera que Evergrande finalmente entre en default, hay cierto temor de que haya un efecto contagio a nivel general debido a un potencial colapso del gigante inmobiliario chino.

El lunes las bolsas comenzaron la semana a la baja. El índice compuesto de la bolsa de valores de Shanghai llevó a Asia a la baja, cayendo un 0,8%.

David Rees, economista sénior de mercados emergentes de Schroders, explicó que es probable que el impacto directo en otras economías se produzca a través de una disminución en la demanda de materias primas si la actividad de la construcción se debilita aún más.

Para Rees, esto sería una preocupación particular para economías como Brasil, Chile y Sudáfrica que exportan metales industriales a China.

"Los problemas en Evergrande podrían tener un impacto indirecto en otras economías, principalmente en el mundo emergente, si frenan la confianza y desencadenan una ´sudden stop´ (parada repentina) en los flujos de capital. Todavía no estamos en ese punto", explicó Rees.

En cuanto a los riesgos de contagio global, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo que hay poca exposición directa de Estados Unidos ante la deuda de la empresa china Evergrande, pero indicó que esta sí podría afectar las condiciones financieras globales.

" La situación de Evergrande parece muy particular para China, que tiene una deuda muy alta para una economía emergente ", dijo a los periodistas el miércoles durante una conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

Finalmente, Tom Wilson agregó que, dado el tamaño y las características del problema, y la capacidad de China para manejarlo, desde Schroders observan efectos secundarios limitados de la economía real a otros mercados emergentes o globales.

"Como Evergrande es el mayor emisor de bonos de alto rendimiento de China, ya hemos visto cierto impacto en los diferenciales de deuda de alto rendimiento de Asia y el mundo, pero esto debería ser temporal. En caso de una recesión más prolongada en el mercado inmobiliario chino, ciertos precios de las materias primas podrían verse afectados negativamente", estimó Wilson.