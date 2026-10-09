El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, defendió este viernes el informe sobre los estados contables del Banco Central (BCRA) y ratificó que la entidad perdió u$s 1023 millones con derivados sobre oro en 2025.

“ No es una opinión política, es una exposición técnica ”, afirmó Olmos en diálogo con Radio Mitre, un día después de que el BCRA rechazara el señalamiento y acusara a la conducción del organismo de actuar con fines políticos.

“Esta es una auditoría sobre los estados contables, no es una auditoría de gestión sobre el Banco Central”, explicó. Además, aclaró que otro informe analiza el traslado del oro.

“La auditoría de gestión sobre las reservas de oro, su traslado y su disposición está siendo objeto de otro informe, que en este momento está en el Banco Central para su descargo”, detalló.

Los señalamientos del informe

Olmos explicó que, al analizar estados contables, el auditor puede formular salvedades o énfasis. En este caso, la AGN optó por incorporar párrafos sobre diversos aspectos destacables “para entender el contexto del balance”.

Según el titular del organismo, el informe no se limita a la operación con oro únicamente: “No es solamente la operación de derivados con subyacente oro”, señaló.

Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN

En ese sentido, enumeró los demás puntos de análisis: la exposición del BCRA con el Estado Nacional, un cambio de criterio en el manual de políticas contables, las operaciones con el Tesoro de Estados Unidos, los swaps y la utilización del swap con China. “Son señalamientos para entender el contexto”, resumió.

Cómo se generó la pérdida, según la AGN

“El Banco Central tomó una decisión, que es cubrirse en caso de que el oro bajase de precio, y si subía tenía que pagar esa diferencia”, explicó, y aclaró que se trata de “una operación normal”.

El eje del análisis, señaló el funcionario, pasa por el resultado del balance: “Se está analizando que el banco debiese haber revalorizado su patrimonio, no ganado”, explicó en referencia al resultado positivo de u$s 2505 millones que comunicó el BCRA.

Esa cifra, explicó, refleja cuánto subió el valor del oro físico que la entidad tiene en reservas por la revalorización del metal en el mercado internacional.

“Tendría que haber ganado u$s 3500 y pico de millones. En el medio sacó un seguro de cobertura y, como el valor subió muchísimo, perdió u$s 1023 millones”, detalló Olmos.

Ante la consulta sobre si el BCRA desembolsó ese monto, el titular de la AGN fue categórico: “Tuvieron que pagar”. Y precisó: “u$s 1023 millones que salieron de las reservas, exactamente, que se pagaron con dólares”.

Según el informe, u$s 960 millones corresponden al resultado negativo de las operaciones y u$s 62,8 millones, a primas de opciones.

Olmos planteó que la operación implicó un cálculo de ambas partes. “Para tomar esa decisión, alguien hizo un cálculo. Hasta tanto, nos cubrimos para la baja; hasta tanto, pagamos para el alza”, ilustró.

“Del otro lado, los bancos que seguramente han operado han hecho un cálculo también para decir ‘sí, te extiendo ese seguro’. Y han ganado u$s 1023 millones”, continuó.

“Quiere decir que alguien lo calculó bien y alguien lo calculó mal, de mínima. Pero eso no lo estamos diciendo como opinión, simplemente se está exponiendo”, agregó.

El funcionario sostuvo que la AGN no podía omitir esa información. “La auditoría no podía soslayar esa información, esconderla”, afirmó, y vinculó esa decisión con la relevancia de la operación.

En la misma línea, equiparó ese punto con otros apartados del balance. “Tampoco se puede dejar de mencionar el standby con el Fondo Monetario, el swap con China, el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos”, enumeró.

“Son situaciones que se tienen que exponer en el balance, es una cuestión técnica”, remarcó.

NA

La respuesta a las críticas políticas

Por su parte, el BCRA rechazó que las operaciones hayan sido especulativas, defendió un resultado neto positivo en 2025 y afirmó que la conducción de la AGN busca “desprestigiar con fines puramente políticos”.

Consultado sobre su pertenencia al peronismo, Olmos recordó que el artículo 85 de la Constitución establece que la presidencia de la AGN corresponde al partido de oposición con mayor representación en el Congreso.

“Siempre fue así. Históricamente, y lo dice la Constitución”, afirmó. Y agregó: “Descalificar un informe técnico a partir de quien preside un organismo es un poquito amañado, por ser livianos en la respuesta a lo que dice el Banco Central”.

“ Lo que tiene que contestar es técnicamente si perdió o no perdió u$s 1023 millones ”, insistió el titular de la AGN.