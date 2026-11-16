Las autoridades belgas investigan el origen de un tesoro valorado en unos 9 millones de euros. (Imagen ilustrativa)

Lo que para un estudiante de 18 años iba a ser un simple trabajo de verano en una obra en Bélgica, entre zanjas y materiales, terminó con una sorpresa difícil de imaginar un martes de agosto, cuando él y sus compañeros se toparon con una bolsa llena de oro escondida detrás de una pared.

El hallazgo que reportaron medios internacionales como The Guardian, la agencia Belga y Times of India, ocurrió el 11 de agosto en una antigua fábrica de cerveza de Sint-Gillis-Dendermonde, a unos 30 kilómetros al noroeste de Bruselas.

El joven, identificado como Kobe, trabajaba junto a otros obreros instalando tuberías de alcantarillado cuando dieron con casi 50 lingotes numerados y miles de monedas. El conjunto está valorado en unos 9 millones de euros.

Un tesoro escondido detrás de una pared del sótano

Los obreros cavaban las zanjas para el nuevo sistema de alcantarillado cuando algo asomó entre la tierra. “De repente vimos algo tirado allí”, contó Kobe a la cadena belga VTM, y continúo: “Al principio pensé que eran monedas de un euro. Así que empezamos a desenterrarlas. Entonces vimos una barra de oro.”

El hallazgo ocurrió durante las obras de renovación de una antigua fábrica de cerveza en Sint-Gillis-Dendermonde. Facebook: Lokale Polite Dendermonde

A medida que seguían cavando, aparecieron más lingotes y monedas. El tesoro estaba guardado dentro de una bolsa en un sótano tapiado bajo una gran villa conocida como Brouwershuis. Según el joven, parecía haber sido escondido a propósito. “Estaba completamente tapiado, no en una caja fuerte ni nada parecido”, explicó.

Para Kobe, la escena difícilmente podía esperarse en una jornada cualquiera. “No es algo que uno espere encontrar un martes por la mañana cualquiera”, dijo.

Una antigua cervecería con historia detrás

La villa fue construida a finales del siglo XIX para Theophilus Van Assche, dueño de la cervecería y miembro de una acaudalada familia local. La producción de cerveza comenzó en el lugar en 1899 y se mantuvo hasta 1970. Todavía quedan las puertas de hierro forjado con las iniciales “VA”.

Hoy la propiedad pertenece a CAW Oost-Vlaanderen, una organización de asistencia social que la renueva por completo para convertirla en oficinas y viviendas. “El Brouwershuis era un edificio precioso, pero lo están demoliendo por completo”, declaró Geert Hillaert, de CAW, al medio HLN: “Al final, solo quedarán las paredes.”

Con esa trayectoria de la familia, el exalcalde de Dendermonde y historiador local Piet Buyse cree que el oro podría haberle pertenecido a los Van Assche: “No me sorprendería en absoluto que hubieran decidido invertir al menos una parte en oro y luego guardarla en un lugar seguro”. Por ahora, sin embargo, no hay evidencia confirmada que determine quién lo escondió ni cuándo.

El oro permanece bajo custodia en una instalación segura de Bruselas hasta que se determine su propietario legal. Facebook: Lokale Polite Dendermonde

Las autoridades investigan el origen del tesoro

Los trabajadores, empleados de la constructora De Brand, de Baasrode, avisaron de inmediato este hallazgo a la policía y a CAW. La policía se llevó el oro, que ahora permanece en una instalación segura en Bruselas mientras la Fiscalía de Flandes Oriental investiga.

La fiscal Hanne Ollevier explicó que, por el momento, se desconoce la procedencia del oro y a quien pertenece legalmente. Primero deberán verificar que no se trate de bienes robados ni del producto de actividades delictivas, y después se prevé una compleja disputa civil.

El caso también movilizó a personas de distintas partes del mundo. La policía recibió mensajes de gente que afirmaba tener vínculos con la familia Van Assche o cuyos familiares habrían trabajado en la zona, según informó la cadena alemana ARD. Las autoridades deberán contrastar esas versiones con registros históricos, documentos familiares y registros de propiedad.

¿Quiénes podrían quedarse con la fortuna?

Los posibles reclamantes son varios. Los descendientes de los Van Assche podrían quedarse con la fortuna si demuestran que el oro perteneció a sus antepasados y CAW podría invocar su condición de propietaria del edificio. Los obreros que lo encontraron también podrían tener derecho a una parte.

La ley belga establece un plazo de al menos cinco años para presentar reclamaciones. Según Times of India, si nadie acredita la propiedad antes de 2031, el tesoro podría dividirse entre quien lo halló y el dueño del inmueble.

Kobe y sus compañeros entendieron desde el comienzo que debían entregar el hallazgo. “Si hubieran sido unas pocas monedas, tal vez no”, reconoció, “pero quizás recibamos algún tipo de recompensa al final”.