¿Le cree el mercado a Caputo? Qué va a pasar en los próximos meses según Claudio Zuchovicki

Tras una semana de turbulencia luego del anuncio de Luis Caputo y yl titular del BCRA, Santiago Bausili, del inicio de "la segunda etapa del plan de estabilización" económica, con la emisión cero como nueva meta, el analista financiero Claudio Zuchovicki profundizó sobre el impacto de esto.

Pese a que el mercado no reaccionó bien por la falta de mayores detalles del plan y el impacto de "expectativas inversas de que iban a sacar el cepo", Zuchovicki consideró que se trató de una buena medida.

Además, consideró que un "factor clave" para saber si será exitoso o no el plan económico actual será observar en los próximos meses "el impacto de la recesión en el equilibrio fiscal".

Por qué el dólar no va a seguir subiendo según Zuchovicki

Para el analista, el anuncio oficial de traspasar la deuda por pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro es una buena idea porque permite disponer de un bono renovable cada año y medio, a diferencia de los vencimientos diarios que debían enfrentar el BCRA.

Además, "el fisco cobra impuestos, con lo cual de alguna manera [el Tesoro] la puede rollear [a la deuda] o la puede cubrir con impuestos, pero le sacó la presión al Central de que todos los días tuviese vencimientos de los bonos", se explayó el analista al respecto.



"Lo que puede pasar con los bonos es que bajen de precio si haya sospechas, pero no tengo que emitir todos los días", agregó Zuchovicki para justificar su explicación.

Entonces, ¿por qué el mercado no le creyó a Caputo? Según el director de ByMA, había "expectativas inversas de que iban a sacar el cepo", aunque no está completamente seguro de que esta haya sido la única razón, "pero algo no funcionó en el punto de cómo reaccionó el mercado", asumió.

Sin embargo, observando los fundamentos de la medida, Zuchovicki cree que el objetivo de emisión cero es posible a futuro y, a raíz de esto, no espera que el dólar se dispare mucho más allá, pese a alguna corrección futura.

Pero para esto resta aún que el Gobierno construya credibilidad frente a los mercados: "Primero va a ver si no vas a emitir, y si no emitís, no estoy tan nervioso en términos de que esto pueda ser una corrida", consideró.



"Entonces, ¿cómo se va a disparar si no emiten más pesos? y si el dólar se fue de 1200 a 1400 pesos, bueno, necesito un 10% más de pesos para comprarlo, pero en algún momento se te van a secar", consideró el analista.

"Está bien, compras los dólares, pero mañana tenés que pagar salarios, ¿y qué haces? y los tenés que vender si el Gobierno no emite más, si cumple esa promesa", agregó.

La buena noticia de Zuchovicki a Milei sobre el consumo

Consultado sobre el impacto de la recesión económica en el equilibrio fiscal y la recaudación, Claudio Zuchovicki marcó como esencial lograr ordenar el alto porcentaje del gasto público sobre el PBI.

Hoy, con un gasto público en torno a un 37/38% del PBI, el analista señala la importancia de llevarlo a un 30%, pero para esto "ya no pueden licuar con inflación entre un 4/5%, con un 25% era más fácil".

¿Cuál es la opción? "Ahora tienen que crecer, crecer por otro lado", aseveró el titular de ByMA. "Entonces ¿cuáles son los motores del crecimiento? Bueno, ¿a qué es igual el PBI? tiene que crecer el consumo más la inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones ".

A lo que repasó: "Importaciones tenemos balanza comercial positiva, deteriorada, por cierto, pero bueno, no tenemos déficit", enumeró. Ahora, hay que "mejorar las otras variables del gasto público: inversiones claramente con el paquete fiscal, con el plan RIGI, ¿por qué? Porque lo que necesitas es dinamizar las inversiones".

Y, luego, también es relevante que se genere un crecimiento en el consumo. Aquí, Zuchovicki tiene una buena noticia para Milei: cree que este va a comenzar a mostrar números positivos pronto, particularmente por la reactivación del crédito a buenas tasas.

"Más o menos están ofreciendo una tasa de entre un 25 y 30% anual en pesos, ¿la tomás la plata? y la inflación de acá a un año, suponete que la estabilicen entre un 3 y 4 % como sueño, y va a ser de un 40% anual", repasó el analista.