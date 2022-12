Información de cuentas: AFIP afirma que sumó a un paraíso fiscal, aunque los especialistas desmienten la versión oficial

El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó la semana pasada con el embajador de EE.UU., Marc Stanley, un acuerdo de intercambio de información financiera de cuentas individuales y beneficiarios de sociedades en ambos países. El anuncio fue realizado con gran entusiasmo desde el Palacio de Hacienda por resultar una fuente de dólares para las arcas públicas, aunque habrá que esperar dado que estimaciones indican que esto podría darse recién hacia 2024.

Sumado a esto, funcionarios de la gestión económica mostraron entusiasmo no solo por la rubricación de ese acuerdo, sino también por un cambio de normativa que tendrá vigencia el 1° de enero en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), uno de los paraísos fiscales más reconocidos del mundo y del cual, alegan fuentes consultadas por este medio, podrían obtener una mayor afluencia de información. Sin embargo, la versión oficial fue relativizada e incluso desmentida por especialistas cercanos a la temática.

Intercambio de información financiera con EE.UU.: el fisco argentino, ¿de victimario a posible víctima?

Cuentas de argentinos sin declarar en Estados Unidos: el mensaje a los bancos y los límites de la información



Información de paraísos fiscales: qué dice el Gobierno

Las Islas Vírgenes Británicas es uno de los tantos territorios con los que Argentina mantiene la posibilidad de intercambiar información tributaria en el marco de la firma del Acuerdo CRS/OCDE, que fue implementado desde el 1° de enero de 2016.



Se trata de una modificación de la Ley de Empresas Comerciales de BVI, la legislación corporativa insignia que regula a las empresas radicadas en aquel país, que fue aprobada en agosto pasado y que presenta una tenue mejora en la transparencia de la información corporativa.

Las Islas Vírgenes Británicas tendrán un cambio normativo sobre la Ley de Empresas Comerciales a partir del 2023.

Este medio consultó a la AFIP sobre las implicancias que podría llegar a tener esta modificación, organismo que destacó los puntos:



1) La eliminación de las acciones al portador, por lo que pasarán de manera obligatoria al régimen de acciones nominativas; 2) Se crea un registro público de beneficiarios finales; 3) Se posibilita la disponibilidad pública de una lista de nombres de directores de una entidad residente en BVI; 4) Mayores posibilidades para constituir entidades sin fines de lucro con posibilidad de actuar internacionalmente; y 5) La constitución de la facultad del ente societario para disolver una sociedad residente fiscal en BVI por incumplimiento de la normativa interna.

Incluso, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, remarcó que "en este caso puntual, la nueva legislación en las Islas Vírgenes Británicas nos permitirá acceder con mayor fluidez a los datos de sociedades que estén conformadas por contribuyentes argentinos que no las hayan declarado en nuestro país ".

Especialistas marcan que "no cambiará absolutamente nada"

Por otro lado, el abogado y CEO de ZBL International Legal Servicies, Nicolás de la Plaza, afirmó que, por el contrario, con este cambio normativo la información que fluye hacia AFIP "no cambiará absolutamente nada". "BVI no abre sus puertas a información pública más de lo que ya hasta hoy muestra. La ley no habla de eso. En ningún momento se publican los beneficiarios finales, solamente se informan dentro del protocolo CRS y lo informa la entidad bancaria o financiera de Islas Vírgenes Británicas . Ese primer punto que marca la AFIP se cambió hace muchos años atrás y hace muchos años que eso ya no existe".

"Ni siquiera va a haber una publicidad de la isla hacia fuera, es hacia adentro para los agentes que tienen licencia para crear sociedades. Esta nueva disposición de balances contables anuales que se volvió a implementar no modifica el hecho de que están blindados y no son públicos", explicó en primer lugar.



Así, afirmó que "únicamente pueden acceder los agentes de incorporaciones de sociedades, que tienen las licencias para crear sociedades en la isla pero que no tienen autorización para difundir".

"Como se sabe, BVI sí reporta en el protocolo CRS, pero no se reportan los beneficiarios de las sociedades, sino que se reportan los beneficiarios que tienen cuentas en bancos de la isla, de los cuales solo hay dos de capital chino", dijo.

Por lo tanto, remarcó de la Plaza, "si una persona se hace una cuenta con su sociedad en ese banco, ese banco tiene que reportar todos los años a la agencia fiscal donde es residente el destinario fiscal. Si es argentino, esa entidad reporta a AFIP todos los años un mail encriptado con la información del beneficiario final y el balance bancario de esa sociedad, pero solamente entidades financieras de BVI, no se reportan beneficiarios finales a AFIP entre Estados ni con esta ley o una futura".

En ese sentido, el fundador y CEO de Untitled Legal, Martín Litwak, publicó un artículo reciente en el sitio Infobae titulado "Islas Vírgenes Británicas no hará pública información de accionistas ni de beneficiarios finales en 2023".

El especialista fundamenta que BVI no compartirá información de accionistas ni de beneficiarios finales de sociedades el próximo año y que seguirá siendo privada debido a que "en la reforma que tuvo lugar este año sobre la Ley de Sociedades Comerciales de BVI, que entrará en vigor en 2023, no hay una obligación de hacer público el registro de sociedades".

"Si bien hubo cambios relevantes, esto no se modificó. Por lo tanto, no existe la obligación de publicar esta información. ¿Cuándo BVI va a hacer pública esta información? La posición oficial, mantenida desde hace mucho tiempo, es que lo hará cuando ello sea estándar mundial y todas las jurisdicciones lo hagan", añade.

Por su parte, Cesar Litvin, tributarista y CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, explicó que hasta fin de año las estructuras jurídicas hechas en BVI no tenían obligatoriedad de hacer balance y tampoco identificar a los accionistas o beneficiarios de una sociedad. Algo que implicaba ventajas significativas para quienes buscaban no ser alcanzados por el impuesto a la herencia que se contempla en Estados Unidos.



"Ahora BVI modificó su legislación y obliga a hacer balance, lo que implica que en ese balance tiene que estar la cuenta bancaria en Estados Unidos, porque tienen que estar todos los activos. Ahora tiene que identificar a los directores", afirmó.

Sergio Massa saca músculo: qué gana con el acuerdo con Estados Unidos



A su vez detalló, en referencia a los argentinos con cuentas en Estados Unidos y en las mencionadas islas, que "si la cuenta no está declarada Estados Unidos va a reportar a BVI, no a la Argentina, porque el titular de la cuenta es una sociedad de BVI".

Sin embargo, recordó que con esa información BVI "sabe el contenido del balance y quién es el beneficiario de esa cuenta, le va a reportar a la Argentina por el intercambio mediante el acuerdo CRS/OCDE". "Por carambola esa información le va a llegar a la AFIP", aseguró.

*Nota del autor (20:20 hs): la nota fue publicada bajo el título "La AFIP podrá acceder a información de un paraíso fiscal a partir de 2023: los alcances según especialistas" y modificada con posterioridad para evitar imprecisiones.