Importadores acceden al dólar oficial, pero el BCRA sigue comprando reservas

El Banco Central volvió a comprar dólares para las reservas a través del mercado oficial de cambios y en lo que va del mes acumula más de u$s 1500 millones, el mejor desempeño para una primera quincena del año desde 2021, en el marco de las restricciones que aún se mantienen vigentes para acceder a divisas para importar.

El saldo positivo de u$s 81 millones que registró hoy el Central tras su intervención en el mercado oficial de cambios implicó una desaceleración en las compras de reservas en comparación con los montos previos, en una jornada en la que se empezó a habilitar la demanda de dólares en esa plaza para importadores, según el calendario establecido.

Masivo ingreso de pesos en fondos money market: ¿qué buscan los inversores?

Además, el feriado en Estados Unidos restringió la operatoria en el mercado cambiario local. Esto se vio reflejado en los bajos volúmenes negociados, que en el caso del segmento de contado se operaron apenas u$s 138,8 millones, muy por debajo de lo habitual.

"La segunda etapa del nuevo esquema de pagos de importación reducirá el ritmo de compras netas de divisas del Banco Central, aunque esperamos que mantenga la racha compradora durante los próximos meses", señala el equipo de investigación de Facimex Valores.



Los analistas estiman que, asumiendo que las importaciones mensuales de bienes y servicios descienden a u$s 5500 millones por el impacto de la devaluación, el "ahorro" de divisas por cada jornada para el Central será de u$s 140 millones en las 20 ruedas hasta el 11 de febrero. Hasta el viernes pasado, era de u$s 205 millones.

Luego, de acuerdo con sus cálculos, el "ahorro" para la entidad por cada jornada cambiaria bajaría a u$s 99 millones hasta el 12 de marzo. Después, cedería a u$s 61 millones hasta el 11 de abril y a partir de esa fecha sería prácticamente nulo, pero en ese momento comenzará la liquidación de exportaciones de la cosecha gruesa.

La recuperación de las reservas netas, en tanto, sigue firme. Sin contar los encajes, swaps, repos y Sedesa, estiman que las tenencias crecieron u$s 3000 millones desde el salto devaluatorio que se aplicó el 13 de diciembre, por lo que se ubicarían en u$s 8400 millones negativos. La diferencia con las compras del BCRA se debe al pago de cupones de los títulos de deuda en dólares.

El nuevo esquema para importadores da acceso inmediato al mercado oficial de cambios a los pagos de energía y turismo; 30 días para medicamentos y gran parte de los servicios (excluyendo turismo); 90 días para servicios personales y recreativos; 180 días para autos y bienes de lujo.

Además, la autoridad monetaria creó un sistema escalonado (25% cada 30 días) para el resto de las importaciones de bienes, que representan el 60% de las importaciones totales. Es decir, desde hoy, se estará dando acceso al mercado oficial al 49% de las importaciones. Hasta el viernes de la semana pasada, era de apenas 22 por ciento.