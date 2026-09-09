Un inversor puede revisar su cartera y encontrar movimientos importantes en varios Cedears durante una misma rueda y la causa puede estar en Wall Street, donde un grupo reducido de empresas concentra una parte muy significativa del valor de los principales índices estadounidenses y de las carteras que los replican.

La evolución de Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms y Tesla suele ocupar un lugar clave al momento de analizar los mercados porque esas compañías tienen una escala global, una elevada capitalización de mercado y una presencia destacada en sectores como la tecnología, la publicidad digital, el comercio electrónico, los servicios en la nube, los semiconductores y los vehículos eléctricos.

El efecto alcanza a los Cedears de esas empresas mediante una exposición directa y también llega a los Cedears de ETF mediante una exposición indirecta.

Cómo funcionan los Cedears y qué factores mueven su precio

Los Cedears permiten negociar en el mercado de capitales argentino valores vinculados con activos financieros del exterior. Cada certificado representa una determinada cantidad de acciones extranjeras o una participación equivalente en un fondo cotizado, conocido como ETF.

La acción o el fondo que sirve de referencia recibe el nombre de activo subyacente.

En un Cedear de Apple, la acción de Apple es el activo subyacente.

En un Cedear de un ETF que sigue al S&P 500, el subyacente es la participación en ese fondo, cuya cartera reúne acciones de numerosas empresas estadounidenses.

Cada programa de Cedear posee una relación de conversión

Ese dato indica cuántos certificados representan una acción extranjera o qué fracción de esa acción corresponde a cada certificado. La relación permite adaptar el valor de los activos internacionales a la operatoria local y facilita el acceso de los inversores argentinos a compañías y fondos que cotizan en otros mercados.

El precio del Cedear

El precio de un Cedear surge de la combinación de la cotización del activo subyacente, la relación de conversión y el tipo de cambio implícito de la negociación local.

El contado con liquidación suele funcionar como referencia para traducir el valor internacional expresado en dólares a un precio en pesos dentro del mercado argentino.

La liquidez también participa en la formación del precio. La oferta y la demanda local pueden generar diferencias temporales entre el valor teórico del certificado y la cotización observada. Los costos de operación, la disponibilidad del instrumento y las condiciones generales del mercado completan la explicación.

Por esa razón, la variación de un Cedear en pesos puede diferir del movimiento de la acción en dólares. Una acción puede subir en Wall Street y el certificado presentar un avance más moderado cuando el tipo de cambio implícito retrocede. El certificado también puede avanzar en pesos con una acción estable cuando el componente cambiario impulsa la cotización local.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) establece el marco regulatorio aplicable a los Cedears dentro del mercado de capitales argentino. La documentación de cada programa informa el activo representado, la relación de conversión y las condiciones correspondientes.

Cedears y las Siete Magníficas de Wall Street

La expresión Siete Magníficas identifica a Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms y Tesla. El término funciona como una categoría habitual del análisis financiero y reúne a compañías con una escala económica excepcional y una presencia destacada en actividades consideradas estratégicas para la economía digital.

Apple desarrolló un ecosistema integrado de dispositivos, software y servicios.

Microsoft combina herramientas de productividad, software corporativo, sistemas operativos y computación en la nube.

Nvidia ocupa una posición central en la provisión de procesadores utilizados en inteligencia artificial, gráficos y centros de datos.

Amazon articula comercio electrónico, logística y servicios de computación en la nube . Alphabet mantiene una posición relevante en búsquedas digitales , publicidad online y servicios tecnológicos.

Meta Platforms opera plataformas sociales con una base global de usuarios y obtiene una parte importante de sus ingresos de la publicidad digital.

Tesla ocupa un lugar destacado en el mercado de vehículos eléctricos y amplió su actividad hacia baterías, software y soluciones energéticas.

Estas empresas comparten varios factores que explican su influencia. Sus marcas poseen reconocimiento internacional, sus plataformas reúnen grandes bases de usuarios y sus ingresos les permiten financiar investigación, infraestructura y expansión. La escala también favorece la distribución de productos, la adquisición de clientes y el desarrollo de nuevos negocios.

La inteligencia artificial intensificó la atención sobre varias de estas compañías, aunque la influencia del grupo abarca factores más amplios. Las tasas de interés, el gasto corporativo en tecnología, la demanda de servicios digitales, el consumo, la publicidad online, la regulación y la competencia también inciden sobre sus cotizaciones.

Cómo se construye un índice ponderado por capitalización

Un índice bursátil resume el comportamiento de un conjunto de acciones mediante reglas específicas de selección y ponderación. La ponderación determina la influencia que cada empresa tiene sobre el resultado final del indicador.

En un índice ponderado por capitalización de mercado, las compañías de mayor tamaño reciben una participación superior. La capitalización de mercado surge de multiplicar el precio de una acción por la cantidad de acciones emitidas.

Imaginá un índice integrado por tres empresas. La compañía más grande representa 60 por ciento del valor total, la segunda concentra 30 por ciento y la tercera reúne 10 por ciento.

Si la empresa más grande sube 10 por ciento y las otras dos mantienen sus cotizaciones, el índice avanza aproximadamente 6 por ciento. El ejemplo muestra cómo una sola compañía puede explicar una parte importante del movimiento del indicador.

Este método genera una concentración natural. Las empresas cuyo valor de mercado aumenta adquieren un peso mayor dentro del índice y ejercen una influencia superior sobre sus variaciones diarias. Cuando varias de las compañías más grandes pertenecen a sectores relacionados o responden a factores similares, el índice desarrolla una sensibilidad elevada frente a esas variables.

Los proveedores de índices suelen aplicar un ajuste por capital flotante, conocido como free float, para identificar la porción de acciones disponible para la negociación pública y diferencia esas acciones de participaciones estratégicas, tenencias de control o paquetes con circulación limitada. S&P Dow Jones Indices incorpora factores de ajuste por capital flotante en la metodología de sus índices.

El S&P 500 reúne empresas de distintos sectores de la economía estadounidense. El Nasdaq 100 concentra compañías de gran tamaño, con una presencia elevada de negocios tecnológicos y de crecimiento. Cada índice posee reglas propias de composición, ponderación y rebalanceo, por lo que el peso de las Siete Magníficas varía según el indicador observado.

Impacto en Cedears índice y exposición directa e indirecta

En términos técnicos, la influencia de las Siete Magníficas alcanza especialmente a los índices ponderados por capitalización que les asignan un peso elevado debido a su tamaño relativo.

Cada índice conserva una metodología propia y combina las grandes compañías con empresas de otros sectores y dimensiones.

El impacto llega a los Cedears por tres vías principales

La primera corresponde a la exposición directa de los certificados individuales. Un Cedear de Microsoft sigue principalmente la evolución de Microsoft. Un Cedear de Nvidia sigue principalmente la evolución de Nvidia. En ambos casos, el precio local incorpora también el tipo de cambio implícito, la relación de conversión y las condiciones de liquidez.

La segunda vía aparece en los Cedears que representan ETF vinculados con índices estadounidenses. Un ETF del S&P 500 distribuye la inversión entre numerosas empresas y sectores. La ponderación por capitalización mantiene, al mismo tiempo, una participación superior de las compañías más grandes. Si varias de esas empresas pertenecen a las Siete Magníficas, su desempeño influye sobre el fondo y sobre el Cedear que lo representa.

La tercera vía surge de la influencia general que estas compañías ejercen sobre las expectativas del mercado. Un movimiento importante en Nvidia puede modificar la percepción sobre la inteligencia artificial y los semiconductores. Una revisión de las perspectivas de Microsoft o Amazon puede alterar la visión sobre la computación en la nube. Un cambio en Alphabet o Meta Platforms puede afectar las expectativas sobre publicidad digital y plataformas online.

La exposición directa concentra el resultado en una compañía. La exposición mediante un ETF distribuye el resultado entre varios activos y conserva una dependencia relevante de las mayores posiciones.

La superposición aparece cuando un inversor combina Cedears individuales de las Siete Magníficas con Cedears de ETF que también incluyen esas compañías.

Concentración del mercado en pocas empresas y riesgo para la cartera

La concentración del mercado en pocas empresas puede elevar la sensibilidad de una cartera frente a determinados factores. Las tasas de interés afectan especialmente la valuación de las compañías de crecimiento. El gasto corporativo en tecnología influye sobre proveedores de software, semiconductores y servicios en la nube.

La regulación puede modificar las condiciones de competencia para las grandes plataformas digitales.

El tamaño de las Siete Magníficas se explica por una combinación de escala, rentabilidad, capacidad financiera y posición competitiva. Sus plataformas reúnen grandes bases de usuarios, sus marcas poseen reconocimiento global y sus ingresos les permiten financiar investigación, infraestructura y expansión durante distintos ciclos económicos.

Tipo de cambio

Para el inversor, la dimensión cambiaria agrega otro nivel de análisis. La cotización internacional modifica el valor del activo subyacente y el tipo de cambio implícito traduce ese movimiento al precio del Cedear en pesos. La variación observada en la cartera refleja, por lo tanto, la combinación de Wall Street, el mercado cambiario y las condiciones locales de negociación.

Diversificación de la cartera de Cedears: qué revisar

El punto central para el inversor aparece en la diferencia entre cantidad de instrumentos y diversificación real. Una cartera con muchos Cedears puede depender de las mismas empresas, sectores y variables, especialmente cuando combina acciones individuales de las Siete Magníficas con ETF que también las incluyen.

Para medir esa exposición, revisá:

El activo subyacente y la relación de conversión de cada Cedear. El efecto de la cotización internacional y del tipo de cambio implícito sobre el precio local. La presencia directa de Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms y Tesla. La participación de esas compañías dentro de los ETF de la cartera. El peso de cada sector y la posibilidad de que varias posiciones reaccionen ante un mismo factor. La liquidez, los costos y el horizonte de inversión asociado con cada certificado. La participación económica de cada exposición, más allá de la cantidad de Cedears acumulados.

Esta revisión permite reconocer qué parte del resultado de la cartera depende de una empresa, de un ETF, de un sector o de una tendencia común. La influencia de las Siete Magníficas sobre los índices se transforma así en un dato concreto para analizar la composición de las inversiones y dimensionar el riesgo asumido.