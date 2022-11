Hito histórico: para una calificadora de riesgo líder, Argentina es más riesgosa en pesos que en dólares

Se cumple un hito histórico en la historia de las calificaciones de deuda.

Argentina es mas riesgosa en pesos que en dólares, aun pese a que no fabrica dólares, pero que fabrica pesos a un ritmo histórico.

La calificadora S&P Global degradó la deuda en pesos, mientras que Moodys ayer advirtió que la deuda en pesos representa un riesgo sistémico.

Moody´s advierte que la deuda del BCRA ya representa una "amenaza macroeconómica"



Downgrade para Argentina

La calificadora S&P Global degrado la calificación de riesgo de Argentina en moneda local a CCC- con perspectiva negativa, a la vez que dejó a la calificación de deuda en dólares en CCC+.

Esto quiere decir que, para S&P Global, la Argentina hoy es más riesgosa en pesos que en dólares, un hito para cualquier país ya que generalmente, los países suelen ser más riesgosos en moneda extranjera que en moneda local.

Dado que el BCRA tiene capacidad infinita de emitir pesos, generalmente no debería darse situaciones de un default en pesos, ya que en última instancia, el BCRA emite pesos y evita el incumplimiento.

Sin embargo, la calificadora de riesgo ve hoy más riesgos de default en pesos (por eso baja la calificación a CCC- y con perspectiva negativa) que en dólares (la cual dejó la calificación en CCC+)

En el informe de la calificadora S&P Global remarcaron que "a pesar del financiamiento oficial externo adicional, la inestabilidad macroeconómica y un panorama político polarizado están exacerbando las vulnerabilidades para las colocaciones de deuda local, especialmente dada la magnitud del vencimiento de la deuda a medida que se acercan las primarias de 2023y las elecciones nacionales".

Por esta razón, redujeron su calificación crediticia soberana de largo plazo en moneda local de Argentina a 'CCC-' desde 'CCC+' con la intención de reflejar mayores vulnerabilidades durante los próximos seis meses dada la concentración en el perfil de deuda en pesos.

En cambio, reafirmaron su calificación crediticia en moneda extranjera de largo plazo de 'CCC+'.

En cuanto a la perspectiva negativa de todas las calificaciones a largo plazo, desde S&P Global aclararon que la misma refleja los desafíos económicos y el persistente desacuerdo sobre la política dentro de la coalición gobernante y la oposición que pesa sobre las condiciones financieras en los mercados locales.

"La perspectiva negativa refleja mayores riesgos para contener desequilibrios económicos pronunciados, ya que falta menos de un año para las elecciones primarias y nacionales de 2023. Los mercados de capital globales están cerrados para la Argentina, mientras que el pequeño tamaño del mercado local limita la gestión de la deuda junto con las grandes amortizaciones denominadas en pesos", sostuvieron.

Ademas, agregaron que "el desacuerdo político dentro de la coalición de gobierno y las luchas internas entre la oposición están socavando la posibilidad de colocar la deuda local en horizontes más largos. Estos factores están efectivamente acortando los plazos a los que se coloca la deuda en el mercado local".

El futuro de la califiacion

Desde S&P Global no solo degraron la deuda en pesos sino que también alertaron que, hacia adelante, podrían bajar aun mas las calificaciones durante los próximos seis a 12 meses debido a una política negativa inesperada o a acontecimientos políticos que socaven el acceso ya limitado al financiamiento del mercado local o de fuentes oficiales.

En el informe resaltaron que "la mayor presión en los mercados financieros locales, incluida la base de depósitos del sistema bancario, o las dificultades en la gestión de la deuda del banco central (LELIQ), también podrían conducir a una rebaja".

Misma advertencia por parte de Moodys.

Esta decisión de S&P Global viene luego de fuertes advertencias sobre el estado de la deuda en pesos por parte de su par, Moodys, quien advirtió que la deuda en pesos y del BCRA en particular, representa un riesgo macroeconómico.

En relación a la deuda del BCRA y los riesgos crediticios de la misma, Gabriel Torres, vicepresidente de Moodys, señaló que la misma no tiene riesgos de default, sino que implica una amenaza a la estabilidad macroeconómica.

"Cuando se habla del riesgo crediticio del soberano, este tiene que ver con la preocupación de que la deuda que están comprando los inversores no se pueda repagar y allí hay un riesgo de financiamiento. Es decir, el mercado sospecha que no se va a pagar en tiempo. En cambio, la deuda del BCRA es distinta porque el Central tiene capacidad infinita para emitir y no hay riesgo de default. En ese caso, hay riesgo de impacto macroeconómico", advirtió Torres.

Con relación a la calificación crediticia del soberano, Torres agregó que hoy la Argentina se encuentra en el escalón 20 de 21 calificaciones posibles dentro de la escala de Moodys.

En ese sentido, Torres detalló que podría pasar al escalón 21 o 19, y que los cambios no implican que aumente o disminuya la probabilidad de default, sino que implica que, ante un default, la perdida sea mayor para el inversor.

"Bajar al escalón 21 de nuestra calificación tiene que ver con que nosotros pensamos en que no solo va a haber un default sino que la perdida para los inversores va a aumentar. Hoy no vemos eso como una probabilidad muy alta. No tenemos tampoco una perspectiva para la calificación, la cual es estable", dijo.