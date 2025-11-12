El Grupo Latin Securities, propiedad de Eduardo Tapia y con operaciones en Argentina, EE.UU., Uruguay y Paraguay, anunció la adquisición del 100% de Grupo CMA (Capital Market Argentina), una gestora de inversiones creada y dirigida por Pablo Cairoli. La operación dará lugar a una compañía de administración de activos financieros por unos u$s 15.000 millones, informaron los compradores, que apuntan a expandir su plataforma de gestión patrimonial. La compra abarca Capital Markets Argentina de Argentina; Asset Managers S.A. Agente de Valores de Uruguay y Epic Capital Securities Corp de Estados Unidos. A la vez, no incluye la compra de la Sociedad Capital Markets Argentina Asset Management, que seguirá gestionando los Fondos CMA como los viene gestionando hasta ahora. Con esta adquisición, el Grupo Latin Securites superará los US$15,000 millones bajo administración y potenciará su capacidad de acompañar a los clientes en todas las etapas de su desarrollo. La transacción no afectará las operaciones actuales de las sociedades adquiridas. Continuarán operando de forma independiente y bajo su actual equipo de dirección hasta tanto se finalice con las necesarias aprobaciones regulatorias. Una vez obtenidas las mismas, el proceso posterior de integración al Grupo Latin tendrá un particular foco en asegurar la continuidad y calidad de los servicios actuales de ambos grupos. “Nos complace sumar a nuestra organización a una de las instituciones colegas más destacadas de la región. Esta transacción refuerza nuestro liderazgo en la gestión patrimonial y consolida nuestra presencia en los principales mercados en los que participamos. Al integrar capacidades complementarias y una sólida trayectoria, avanzamos en nuestro objetivo de construir una plataforma de inversión de escala regional y visión de largo plazo”, señaló en un comunicado Eduardo Tapia, presidente del Grupo Latin Securities. “Con Latin Securities compartimos una misma visión, valores, y un firme compromiso con la excelencia en el servicio. Esta transacción representa para nuestros clientes la oportunidad de potenciar las actuales capacidades y ofrecer soluciones patrimoniales de mayor alcance, apoyadas en tecnología y estándares de clase mundial”, comentó Pablo Cairoli, presidente del Grupo CMA. Grupo Latin ofrece servicios financieros en la Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Paraguay. Su actividad abarca intermediación de valores, gestión patrimonial, asesoramiento financiero, finanzas corporativas y asset management, combinando una visión global con ejecución local. Fundado por Eduardo Tapia, el grupo tiene sus orígenes en 1995 con la creación de Caspian Securities Argentina y más tarde en su alianza con el banco de inversión estadounidense Raymond James, antecedente de la actual Latin Securities. Desde entonces, ha ampliado su presencia regional, sumando nuevas operaciones y compañías especializadas.