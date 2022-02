Guerra Rusia-Ucrania: cómo aprovechar el rally de los commodities desde el mercado local

La Guerra entre Rusia y Ucrania está provocando una fuerte caída de los principales índices bursátiles del mundo. Asimismo, este enfrentamiento está impulsando al alza los precios internacionales de algunos commodities (materias primas), como el oro, el petróleo, el trigo y la soja, entre otras.

Rusia es uno de los principales exportadores de trigo y pasado el mediodía de este jueves ese producto trepaba más de 5% y superaba los u$s 340 por tonelada en el mercado de Chicago, mientras en esa misma plaza la soja y el maíz cotizaban cerca de los u$s 620 y u$s 280 por tonelada, respectivamente .

Rusia inició hoy una "operación militar" en Ucrania.

Por su parte, el oro anotaba un avance de 0,6% y cotizaba por encima de los u$s 1920 , mientras el petróleo mostraba un incremento mucho mayor, con subas de hasta 6,6% que llevaban al Brent y al WTI a cotizar por barril muy cerca de los u$s 104 y u$s 98, respectivamente.



Esto abre la oportunidad para los inversores, teniendo en cuenta que este contexto puede seguir favoreciendo las cotizaciones internacionales de varios de estos commodities debido a la menor oferta que se prevé en los mercados.

CÓMO INVERTIR EN ORO



Existen varias formas de invertir en oro desde Argentina a través del mercado financiero. Para hacerlo desde el mercado local y en pesos, la manera más directa es mediante la compra de Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) de alguna compañía vinculada directamente con este metal, como Barrick Gold o Yamana Gold .



También se puede invertir a través de la compra del ETF (Exchange-Traded Fund) del oro, cuyo ticker es " GLD ", el cual replica la evolución de la cotización del metal. Este instrumento no cotiza en el mercado local, sino en Wall Street, por lo cual se debe tener una cuenta comitente en un broker que dé acceso a ese mercado.

Por fuera del mercado financiero, la opción es mediante la compra de oro físico. Sin embargo, los especialistas remarcan que hay que tener en cuenta que existen distintos grados de calidad y pureza, además de los costos de almacenamiento , por lo cual ponderan la inversión de este activo en el mercado financiero.

CÓMO INVERTIR EN PETRÓLEO



Para invertir en petróleo a través del mercado financiero, una forma directa es también mediante un ETF, los cuales replican los contratos de futuros de este producto. Uno de los instrumentos más relevantes de este segmento es el United States Oil Fund, cuyo ticker es "USO".

Otra forma es invertir en acciones de compañías extranjeras del sector, como Exxon Mobil, ConocoPhillips u Occidental Petroleum, las cuales operan en Wall Street, o bien en empresas locales, como YPF o Vista. La petrolera estatal, además de cotizar en Nueva York, también opera en la Bolsa de Buenos Aires .

Para invertir desde el mercado local y en pesos, también está la opción de los Cedear. Dentro de estos instrumentos, se puede acceder a los papeles que representan acciones de empresas del sector que cotizan en Wall Street y también está el que replica el ETF del sector energético, cuyo ticker es "XLE".

CÓMO INVERTIR EN SOJA



La forma más directa para invertir en soja también es a través de un ETF. El mercado ofrece uno que figura con el ticker "SOYB", el cual es bastante representativo de su cotización porque replica el valor del grano mediante los montos que se pautan en los contratos de ese producto .

En el mercado local, una opción para invertir en soja es a través de un Fondo Común de Inversión (FCI) llamado "Premier Commodities", el cual tiene una posición del 50% de su cartera en futuros del grano negociados a través de Matba-Rofex y también tiene exposición a otras materias primas como oro, hierro y petróleo a través de Cedear.