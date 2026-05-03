La propuesta fue expuesta durante un evento clave del sector en Brasil y se inscribe dentro de una estrategia más amplia de Rusia para mantener vínculos técnicos y comerciales con la región, en un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas. Con aproximaciones a países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, la iniciativa busca establecer canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con miras a avanzar en proyectos a largo plazo relacionados con la producción y el desarrollo de tecnología militar. Rusia volvió a posicionarse en el debate regional sobre defensa e industria militar tras presentar una propuesta de cooperación tecnológica destinada a países de América Latina. Este planteo fue realizado en un contexto de creciente competencia global y tiene como objetivo fortalecer capacidades locales a través de esquemas de colaboración industrial. La iniciativa fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la empresa estatal encargada de las exportaciones de armamento de Rusia, durante la feria LAAD 2025, celebrada en Río de Janeiro, considerada la más importante exposición de defensa y seguridad en América Latina. Según expuso su director general, Alexander Mikheev, la finalidad de la presencia rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con naciones latinoamericanas. La propuesta incluye asociaciones dirigidas al desarrollo y la producción conjunta de diversos sistemas militares, con el aporte de empresas locales. Entre las áreas señaladas por la empresa se encuentran: En la exposición se exhibieron réplicas de diversos sistemas que se consideran de gran relevancia para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E; todos ellos forman parte del catálogo de exportación de la industria militar rusa. Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otras naciones de América Latina. A pesar de que su estand fue más reducido en comparación con el de otros fabricantes internacionales, la empresa aprovechó dicho espacio para realizar encuentros privados y presentaciones técnicas.