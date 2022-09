Finanzas embebidas: cómo es la tendencia que está impactando en fintech y bancos

Las finanzas embebidas están tomando cada vez más fuerza en el mundo empresarial. Esta práctica, que permite a las empresas de cualquier sector incorporar servicios financieros a sus canales digitales, está tomando más relevancia entre las que no pertenecen al rubro bancario.

Así lo afirmaron varios representantes de compañías enfocadas en finanzas digitales que participaron de la última edición del Fintech Webinars, organizado por la Cámara Argentina de Fintech, que esta vez tuvo a las finanzas embebidas como tema principal del evento .

Diego Pace, director financiero de Callao, comentó que uno de los principales factores que impulsa a las finanzas embebidas es el costo de adquisición de clientes , ya que mientras que a un banco le implica entre u$s 100 y u$s 200 sumar un cliente nuevo, a cualquier otra compañía le cuesta u$s 5, aproximadamente.

"El costo de obtener un cliente, relacionado con lo que se puede obtener de él, es mucho más beneficioso para estas empresas que para un banco . Las finanzas embebidas van a ser una tendencia por este efecto económico", afirmó Pace.



Por su parte, Agustina Payeras, de OpenPass, destacó la importancia del marketing para el desarrollo de las finanzas embebidas y destacó que la clave es " mostrar la transparencia para minimizar las fricciones de las transacciones y que los usuarios perciban una experiencia homogénea, en lugar de un conjunto de servicios o proveedores".

"Hay muchas compañías que tienen comunidades importantes, conocen muy bien a sus clientes, incluso mejor que cualquier banco o entidad financiera, y quieren ofrecer un producto más, pero no tienen expertise para hacerlo. Las finanzas embebidas les permiten dar ese paso , con el soporte de distintas entidades detrás", destacó Candelaria Villagra, gerente comercial de banca digital del Bind.

La ejecutiva agregó que parte del crecimiento de esta práctica está impulsada por esas compañías que conocen a su comunidad y saben qué necesitan , ya que "tienen un valor en ese cliente que al mundo de finanzas le viene muy bien, porque el sistema financiero a veces llega tarde por no conocer el momento exacto de la necesidad".



Los participantes del evento destacaron el valor colaborativo que se encuentra en el desarrollo de las finanzas embebidas. A la vez, coincidieron en que todavía hay grandes oportunidades de crecimiento en el sector corporativo y resaltaron la necesidad de seguir educando sobre finanzas a los usuarios.