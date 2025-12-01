Melconian cuestionó duramente la estrategia oficial para el manejo de las reservas y el tipo de cambio.

Carlos Melconian volvió a encender las alarmas sobre la política cambiaria del Gobierno y planteó que las discusiones actuales sobre el dólar están “desenfocadas”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el economista sostuvo que los problemas que advertía antes de las elecciones “son los mismos” y cuestionó duramente la estrategia oficial para el manejo de las reservas y el tipo de cambio.

“La primer obligación del sector externo por la cual tiene que comprar dólares el Gobierno es porque tiene que pagar intereses”, afirmó el extitular del Banco Nación, al poner el foco en un tema que considera central y poco debatido.

En esa línea, explicó que Argentina tiene vencimientos de deuda por capital e intereses que rondan los u$s 10.000 millones en 2026, y alertó que en 2024 se pagaron con reservas mientras que en 2025 “se pagó con lo que no había que haber pagado, que era o la plata del Fondo o encajes en dólares”.

Para Melconian, el Tesoro debe comprar dólares con el superávit fiscal en pesos para afrontar estos compromisos y recién después se puede pensar en acumular reservas. “Si después de 10 lucas de mercado cambiario positivo le quedan dólares, recién ahí empieza el proceso de acumular reservas”, precisó.

Melconian: el “error” que cometió el Gobierno

El economista fue especialmente crítico con la liberación del cepo que implementó el Gobierno en abril, una medida que calificó como un “error”. Señaló que desde esa apertura las personas compraron u$s 32.000 millones, pero solo u$s 6000 millones quedaron en depósitos bancarios. “Quiere decir que el 20% queda. Quiere decir que no es ninguna hazaña que los depósitos en dólares están en récord”, ironizó.

Sobre la banda cambiaria, Melconian planteó una inconsistencia fundamental: “Lo que no se puede hacer es flexibilizarlo queriendo tener banda en $ 1500, porque si el Tesoro debe comprar dólares para pagar intereses y el tipo de cambio llega a $ 1509, el Gobierno tendría que vender porque pasó el techo”.

El economista también relativizó el debate sobre el atraso cambiario. “A 1500 podemos discutir si atraso sí, si atraso no”, admitió, pero sostuvo que el problema central del nivel de actividad pasa hoy por otro lado: “El salario promedio privado formal está 20% abajo de la época de Macri y que hay un derrumbe del crédito que afecta principalmente la venta de bienes durables”.

El riesgo no tan “Kuka”

Melconian cuestionó, por último, que el Gobierno atribuya toda la demanda de dólares al “Riesgo Kuka”, ya que entre abril y septiembre, cuando el oficialismo lideraba las encuestas con 45 puntos, ya se habían vendido más de u$s 20.000 millones.

“En todo caso, la demanda de dólares continuó y se potenció después del 7 de septiembre, cuando surgieron dudas electorales”, agregó.

En el final de la charla, el economista volvió a insistir con que el debate debería centrarse en cómo el Gobierno utilizará su superávit fiscal para enfrentar los compromisos de deuda en dólares, antes que en acumular reservas o discutir el nivel del tipo de cambio.

“Todas las discusiones que he estado viendo en los últimos 15 días del mercado cambiario están desenfocadas”, concluyó.