Fin de las cuotas: ahora prohíben a bancos financiar compras del exterior

El Banco Central prohibió ahora las cuotas para financiar compras de bienes en el exterior "puerta a puerta" y de esta forma cerró otra vía por la cual se iban dólares de la Argentina, en la misma semana en la que ajustó aún más el cepo a las importaciones.

Los bonos argentinos subieron pero cerraron junio con bajas de dos dígitos, en un mes de tremenda paliza para los mercados



En la Comunicación 7535, el BCRA dispuso ahora también la prohibición de financiación de "los productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, "couriers" y gestoría de trámites aduaneros."

De esta forma, las entidades financieras como los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán tampoco financiar en cuotas las compras de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de bienes comprados en el exterior que llegan por correo.



Lo que sucede es que aunque no ocurría de forma generalizada, una entidad bancaria empezó a ofrecer la posibilidad de financiar en cuotas las compras de bienes "puerta a puerta" que llegan por correo.

Además, hay sitios de compras como Tiendamia que te permitía comprar bienes en el exterior con financiación en cuotas sin interés, con determinadas tarjetas de crédito y bancos.

Con esta medida general, el BCRA busco cerrar del todo esta posibilidad que estaba empezando a crecer, en un contexto de preocupación por las reservas que llevó esta misma semana a la autoridad monetaria a cerrar aún más el grifo de dólares para importadores de bienes y servicios.



Fin de cuotas

Hasta ahora estaba vigente la restricción para que las tarjetas financien en pesos en cuotas la venta de pasajes y otros consumos en dólares.

Ahora, se sumó lo que se conoce como "puerta a puerta". Desde el Banco Central explicaron que se podrá seguir comprando y pagando con tarjeta en las tiendas del exterior, sin cambios .

A partir de ahora, lo que no se permitirá es la financiación en pesos de un consumo en dólares como el de compras de bienes del exterior en cuotas.

Pasajes sin cuotas

A pesar que el Banco Central decidió prohibir las cuotas para viajes y ventas de pasajes, lo cierto es que la salida de dólares por turismo siguió aumentando.