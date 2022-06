Nuevo frente: dónde se fueron u$s 1500 millones de reservas del Banco Central

"El BCRA continuó perfeccionando la regulación cambiaria, con el fin de promover una asignación de divisas más eficiente", dice el informe cambiario del Banco Central. Pone en alerta que la economía global modera su ritmo frente a la incertidumbre asociada a la guerra y a la suba de la tasa de interés en las principales economías del mundo por la suba de la inflación.

Cuidar las reservas

En este contexto de cuidar las reservas, se tejen todo tipo de versiones sobre cuál puede llegar a ser el próximo endurecimiento del cepo. De hecho, una de las obsesiones que tiene Cristina Kirchner son las reservas del Banco Central.



Tras haber dicho que el deporte nacional es sacarle dólares al Central, la vicepresidente consulta dónde se están yendo las divisas para poner ahí una nueva traba.



Hoy el colador de divisas no sólo son las sobrefacturaciones de importaciones, sino también hay otro agujero, por donde ya se fueron u$s 1516 millones sólo en los primeros cinco meses del año, de acuerdo a los datos del informe cambiario del Banco Central.

Es el dólar tarjeta, que casi duplicó a los u$s 799 millones que se fueron en el mismo período en el dólar ahorro.

Sin límite

La razón hay que buscarla en el tope de los u$s 200 que tiene el solidario, que además es limitado, pues la AFIP rechaza incluso a los empleados de las empresas que recibieron el ATP, aunque haya sido ya hace dos años, y por solamente un mes, y el trabajador esté ahora en otra compañía.

El dólar tarjeta, en cambio, es para todos y todas, y no tiene el tope de los u$s 200, sino que hasta se subsidia de alguna forma a quienes tienen mayor poder adquisitivo, que lo pueden usar para pagar un pasaje en Primera Clase a Europa y la estadía de un hotel cinco estrellas.

Como es gente que paga los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, luego obtiene la devolución del 35%, con lo cual al dólar tarjeta de $ 213 hay que sacarle las retenciones, con lo cual se estaría pagando a $ 168, aunque haya que esperar hasta mayo del año que viene para obtener la devolución, sin compensación alguna por el efecto inflacionario.

Turismo lo frena

De todas formas, en el sector turístico recalcan que sería un gran error poner un nuevo cepo a este dólar tarjeta, ya que hay muchos consumos que vienen así, como el pago de Netflix, Spotify o Amazon Premium, para dar algunos ejemplos.

De hecho, a mucha gente le rebota la compra de los u$s 200 del dólar ahorro porque deberían descontar esta suma, entonces si prueban con u$s 180, por ejemplo, es probable que les autoricen la operación.

