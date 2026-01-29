El oro atraviesa un momento histórico. En el arranque de 2026, su precio superó los u$s 5.000 por onza y alcanzó máximos récord. La principal razón es el aumento de los conflictos globales, que genera incertidumbre en los mercados y empuja a los inversores a buscar activos seguros.

¿Por qué sube el oro en 2026?

La suba del oro está directamente ligada al contexto internacional. Las tensiones políticas, los conflictos militares y las amenazas de nuevas guerras comerciales aumentaron el miedo a una crisis económica global.

Frente a ese escenario, muchos inversores dejan de lado activos más riesgosos, como las acciones, y eligen el oro, que históricamente se mantiene firme en tiempos de incertidumbre.

¿Qué relación tienen los conflictos globales con el precio del oro?

Cuando hay conflictos entre países, sanciones económicas o tensiones diplomáticas, crece el temor a menor crecimiento y más inflación. Ese contexto suele favorecer al oro, que es visto como un refugio de valor.

En 2026, los cruces entre Estados Unidos y otros países, sumados a la inestabilidad geopolítica, reforzaron la demanda del metal y empujaron su precio al alza.

¿Por qué los bancos centrales compran más oro?

Otro factor clave es la decisión de muchos bancos centrales de aumentar sus reservas de oro. El objetivo es diversificar activos y reducir la dependencia del dólar.

Las dudas sobre la política monetaria y la presión sobre la Reserva Federal impulsaron esta estrategia. A mayor demanda oficial, menor oferta disponible y precios más altos.

¿Cómo influyen la inflación y las tasas de interés en el precio del oro?

La inflación sigue siendo elevada y crecen las expectativas de que Estados Unidos baje las tasas de interés durante 2026. En ese contexto, el oro gana atractivo, ya que no pierde valor cuando las tasas bajan.

Además, un dólar más débil suele empujar el precio del oro hacia arriba en los mercados internacionales.

¿Por qué también sube la plata?

La plata, al igual que el oro, es considerada un activo refugio. En 2026 también mostró fuertes subas, impulsada tanto por la incertidumbre global como por su uso industrial en tecnología y energía. Por eso, en tiempos de crisis, muchos inversores eligen ambos metales.

¿Hasta dónde puede llegar el precio del oro en 2026?

Las proyecciones siguen siendo positivas. Analistas de Goldman Sachs estiman que el oro podría alcanzar los u$s 5.400 por onza, mientras que expertos de Bank of America no descartan que supere los u$s 6.000 si continúa la inestabilidad global.