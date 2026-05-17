Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el mundo del reciclado. El hallazgo fue abarcado por el grupo ETH Zurich, una universidad pública de alto prestigio fundada en 1854. Un descubrimiento científico promete cambiar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Un grupo de científicos de Suiza realizó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Lo más importante es que se logró sin dañar el medio ambiente. Los primeros resultados divulgados por los investigadores presentan cifras sorprendentes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un estándar que es complicado de alcanzar incluso con métodos tradicionales de refinamiento. Otro hallazgo realizado en Australia ha generado interés en sectores relacionados con el método de reciclaje mediante el cual se obtiene oro en componentes electrónicos. La clave radica en un proceso que permite obtener oro de altísima pureza sin recurrir a químicos nocivos que habitualmente perjudican al medioambiente. El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, desarrolló un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua. Además de este hallazgo, un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza, desarrolló un proceso innovador que permite extraer oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Sin embargo, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica. Entre sus principales beneficios se destacan: Este avance no solo abre la puerta a un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también plantea un cambio de paradigma en la minería. Al prescindir del cianuro, el nuevo proceso reduce riesgos ambientales y sanitarios, aportando soluciones alineadas con la economía circular. Además, se prevé que la innovación genere nuevas oportunidades de empleo en sectores como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.