El Dubai Gold District es un nuevo desarrollo urbano diseñado para centralizar todas las actividades vinculadas con el oro y la joyería en un único espacio. Esta área se propone como un centro global para la venta de oro, abarcando comercio mayorista, negociación, inversiones y servicios agregados. Las autoridades locales y los promotores del nuevo distrito presentaron oficialmente el proyecto, subrayando la importancia simbólica del oro para la economía, el turismo y la cultura de la ciudad. Este ambicioso desarrollo formará parte del recién inaugurado Dubai Gold District, el cual albergará más de mil tiendas especializadas en oro, joyería, perfumería, cosmética y productos de lujo, con el objetivo de establecer a la ciudad como un centro global en el comercio del oro. Este distrito se integra en un plan de regeneración del histórico barrio de Deira, famoso por su mercado tradicional de oro, donde se han realizado intercambios de metales preciosos durante numerosas décadas. Esta iniciativa pretende unir esa rica tradición con infraestructura contemporánea, fortaleciendo así el estatus de la ciudad como un destino predominante en el comercio de oro. Con respecto a la construcción, se dará lugar a una calle pavimentada con oro que revolucionará el paisaje comercial y turístico de la ciudad. La Gold Street, así nombrada la vía pavimentada con oro, se establece como la característica emblemática del distrito. Hasta el momento, no se han publicado datos técnicos completos ni una fecha exacta de inauguración, sin embargo, las autoridades han afirmado que la calle será construida “utilizando elementos de oro” y servirá como una atracción distintiva dentro del contexto comercial. Más allá de su valor simbólico, esta calle tiene como objetivo convertirse en un ícono que vincule el patrimonio cultural relacionado con el oro, junto con la innovación arquitectónica, celebrando la relevancia histórica y contemporánea del metal precioso en la ciudad. Entre las marcas que se anticipan se encuentran reconocidos nombres tanto regionales como internacionales, los cuales contarán con tiendas insignia que fortalecerán la diversidad del distrito. Una de las fortalezas del Dubai Gold District radica en su extensa oferta de tiendas y servicios. Este espacio albergará a más de 1000 minoristas especializados en categorías como: El proyecto también se alinea con el objetivo estratégico de fortalecer la posición de la ciudad como un centro global de comercio de metales preciosos, respaldado por cifras de exportación y comercio ya significativas en el sector del oro. Además, el desarrollo incluirá seis hoteles y servicios de apoyo diseñados para facilitar la visita de compradores y turistas extranjeros. Esta infraestructura adicional busca potenciar la experiencia de quienes vienen a comprar, invertir o explorar el sector del oro en un entorno moderno y organizado.