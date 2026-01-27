El Banco Central (BCRA) compró u$s 32 millones este martes y ya acumula embolsos por unos u$s u$s 1052 millones en el mercado oficial de cambios en lo que va de enero. Las reservas brutas se ubicaron en u$s 45.779 millones y marcan una suba de más de u$s 4500 millones en 2026.

El incremento responde al alza que se observa en la cotización del oro este año, más que al proceso de acumulación de reservas que lleva adelante el Gobierno. El precio de ese metal precioso ya superó los u$s 5000 dólares por onza en respuesta a la tensión financiera global generada por Donald Trump.

“El programa de compras oficiales transcurre dentro de lo anunciado y con volumen interesante, ya superan los u$s 1000 millones y están dentro de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El tipo de cambio se mueve sin presiones, también dentro de un escenario de tranquilidad. El flujo de ingresos se muestra con buen nivel y no parece que en el corto plazo eso cambie significativamente”, analizó al respecto Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio. Las liquidaciones del agro siguen promediando los u$s 88 millones diarios, lo que permite al BCRA comprar reservas de manera sostenida.

No obstante, muchas voces en la City advierten que sería bueno que el Tesoro embolse dólares también y señalan que el BCRA le ha vendido muchos para que pague deudas en enero. Se calcula que fueron unos u$s 2700 millones. El Tesoro deberá hacer nuevas compras para afrontar los pagos de febrero, que incluyen unos u$s 834 millones al FMI, para lo que podría usar el restante del repo, unos u$s 1000 millones que integran las resrevas del BCRA hoy.