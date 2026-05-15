La minera canadiense Equinox Gold anunció la adquisición de Orla Mining en una operación valuada en aproximadamente u$s 18,500 millones que dará origen a uno de los mayores productores de oro de Norteamérica y colocará a México, particularmente a Zacatecas, como una pieza estratégica en sus planes de expansión. La nueva empresa, que conservará el nombre Equinox Gold, proyecta producir alrededor de 1.1 millones de onzas de oro anuales a partir de 2026, con una ruta de crecimiento que podría elevar la producción a más de 1.9 millones de onzas en los próximos años. Una parte relevante de ese crecimiento vendrá desde México. De acuerdo con las compañías, el portafolio combinado contempla un aumento de casi 500,000 onzas anuales adicionales provenientes de proyectos mexicanos, principalmente de Los Filos y del desarrollo subterráneo de Camino Rojo, ubicado en Zacatecas y actualmente operado por Orla Mining. La transacción unirá seis minas en operación y cuatro proyectos de crecimiento distribuidos entre Canadá, Estados Unidos, México y Nicaragua, consolidando una estrategia centrada en activos norteamericanos en un momento de altos precios del oro y creciente interés de inversionistas por jurisdicciones consideradas relativamente estables. “El oro mexicano sigue siendo estratégico para el crecimiento de la industria minera norteamericana”, señaló la empresa en la presentación del acuerdo, al destacar que México será uno de los motores más importantes de expansión dentro del nuevo grupo. Actualmente, los activos mexicanos aportan alrededor de 115,000 onzas anuales a la producción combinada. Sin embargo, el potencial de crecimiento identificado por la empresa casi cuadruplica esa cifra gracias a proyectos de expansión ya delineados y respaldados por reservas minerales probadas. El acuerdo también refuerza el peso de Zacatecas dentro del mapa minero global. Camino Rojo, uno de los proyectos auríferos más relevantes del país, se convertirá en una de las apuestas clave de la nueva Equinox Gold para elevar producción y extender vida útil mediante minería subterránea. La operación ocurre en medio de una nueva ola de consolidación en la industria del oro, impulsada por el repunte del metal precioso ante la volatilidad geopolítica, la incertidumbre económica global y la búsqueda de activos refugio por parte de inversionistas. Además del tamaño de la producción, Equinox destacó que la empresa fusionada tendrá una posición financiera robusta, con una expectativa de flujo libre de caja cercana a u$s 1,400 millones en 2026 y liquidez suficiente para financiar sus proyectos de crecimiento sin recurrir de forma significativa a nuevos levantamientos de capital. La nueva minera estará encabezada por Darren Hall como director general y Jason Simpson, actual CEO de Orla, como presidente. Ross Beaty, uno de los empresarios mineros más reconocidos de Canadá y fundador de Equinox, permanecerá como asesor especial. La transacción aún requiere aprobaciones regulatorias en Canadá y México, así como el aval de accionistas de ambas compañías. Se espera que el cierre ocurra durante el tercer trimestre de 2026.